Dyshohen se kanë ardhur nga droga, Prokuroria e Durrësit sekuestron 33 apartamente, 9 njësi dhe 15 makina

DURRËS- Njoftimi i Prokurorisë:
Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Durrës, u sekuestruan 33 apartamente, 15 makina dhe 9 njësi të shtetasit A.L., të dyshuara se janë përfituar në mënyrë të paligjshme nëpërmjet veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi në fushën e narkotikëve.
Në kuadër të hetimeve mbi procedimin pasuror nr.01, të vitit 2025, rezultoi se ky shtetas, ka qenë i përfshirë në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe ka krijuar pasuri të paluajtshme dhe automjete të cilat nuk justifikohen me ardhura të ligjshme.
Pasuritë e sekuestruara janë:
– Apartamente, gjithsej 33 ndodhur në objektin e ndërtuar me Vendimin nr.1, datë 12.03.2008, lagjia Nr.13, Plazh, Durrës, në zonën kadastrale 8518 me sipërfaqe 800 m2. Konkretisht:
A. Në shkallën Nr.l
1. 1 (një) apartament me sipërfaqe ndërtimit banim 100 m2, Kati i III-të;
2. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati i III-të;
3. 1(një) apartament me sipërfaqe ndertimi 63 m2, Kati IV-t;
4. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati IV-t;
5. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 79 m2, Kati V-të;
6. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati V-të;
7. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati VI-të;
8. 1(një) apartament me sipërfaqe 100 m2, Kati VI-të;
9. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 79 m2, Kati VI-të;
10. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati VI-të;
11. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati VII-të;
12. 1(një) apartament me sipërfaqe 100 m2, Kati VII-të; dhe
13. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 79 m2, Kati VII-të.
B. Në shkallën Nr.2:
1. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi banim 79 m2, Kati I-rë;
2. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati I-rë;
3. 1(një) apartament me sipërfaqe ndertimi 79 m2, Kati II-të;
4. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati II-të;
5. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 79 m2, Kati III-të;
6. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati III-të;
7. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati IV-t;
8. 1(një) apartament me sipërfaqe 79 m2, Kati IV-t;
9. 1 (një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati IV-t;
10. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 100 m2, Kati V-të;
11. 1(një) apartament me sipërfaqe 79 m2 , Kati V-të;
12. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 84 m2, Kati V-të;
13. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati VI-të;
14. 1(një) apartament me sipërfaqe 100 m2, Kati VI-të;
15. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 79 m2, Kati VI-të;
16. 1(një) apartament me sipërfaqe 84 m2, Kati Vitë;
17. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati VII-të;
18. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi 79 m2, Kati VII-të;
19. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi+banim 63 m2, Kati VII-të; dhe
20. 1(një) apartament me sipërfaqe ndërtimi 79 m2, Kati VIII-të.
• Pasuritë e llojit “Njësi”, gjithsej 9 (nëntë), ndodhur në objektin e ndërtuar sipas Lejes së Ndërtimit me Vendimin nr.1, datë 12.03.2008, lagjia Nr.13, Plazh, Durrës, ndërtuar në zonën kadastrale 8518 me sipërfaqe 800 m2, me vendodhje në shkallën Nr.1 dhe shkallën Nr.3 me përshkrimin si më poshtë:
1. Tarracë në katin e sipërm të pallatit me sipërfaqe 400 m2;
2. Katër (4) dyqane me sipërfaqe 70 m2 secila në total 280 m2, Kati I-rë; dhe
3. Katër (4) garazhde me sipërfaqe 70 m2 secili në total 280 m2, Kati –I.
• Pasuri të luajtshme (automjete)15.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd