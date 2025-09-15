Zhduket turisti çek në Durrës, bashkëshortja kallëzon në polici

Durrës, 15 shtator 2025 – Në Stacionin e Policisë Plazh është paraqitur shtetasja A. P., 67 vjeçe, banuese në Çeki, e cila ka kallëzuar largimin e bashkëshortit të saj, shtetasit P. P., 68 vjeç, gjithashtu banues në Çeki. Sipas deklarimeve, ai është larguar nga hoteli ku çifti ishte akomoduar në zonën e plazhit.
Shërbimet e Policisë po punojnë për gjetjen e shtetasit në fjalë dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.
