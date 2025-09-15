Studimi tregon miliardat që ‘dogji’ vapa

Një analizë e re nga ekonomistët e Universitetit të Mannheimit dhe Bankës Qendrore Evropiane tregon se valët e të nxehtit, përmbytjet dhe thatësirat e verës 2024 kanë sjellë humbje ekonomike të konsiderueshme në Bashkimin Evropian. Humbjet llogariten në të paktën 43 miliardë euro, çka përbën rreth 0.26% të prodhimit ekonomik total të BE-së për këtë vit. Por studimi nuk ndalet me kaq: nëse kushtet ekstreme të motit vazhdojnë me të njëjtin intensitet, dëmet ekonomike mund të arrijnë deri në 126 miliardë euro deri në vitin 2029.
Disa vende kanë qenë veçanërisht të goditura, përfshirë Qipron, Greqinë, Maltën dhe Bullgarinë, ku humbjet ekonomike kanë kaluar 1% të vlerës së shtuar bruto për vitin 2024. Italia, Spanja dhe Portugalia gjithashtu rezultojnë ndër vendet më të prekura, duke reflektuar një ndikim të gjerë të motit ekstrem në Evropën Jugore dhe atë Juglindore.
Studiuesit theksojnë se rezultatet e tyre janë konservatore, pasi nuk përfshijnë dëmet e shkaktuara nga zjarret masive që përfshinë Evropën Jugore muajin e kaluar, si dhe ndikimet e ndërlidhura kur moti ekstrem ndodh në disa rajone njëkohësisht. Autorja kryesore e studimit, Sehrish Usman, vuri në dukje se kostot reale dalin në pah ngadalë, pasi ndikimet e motit ekstrem zgjasin më shumë sesa thjesht dëmet e menjëhershme.
Studimi përdor të dhëna historike për të analizuar marrëdhëniet mes kushteve klimatike dhe prodhimit ekonomik, duke llogaritur jo vetëm dëmet e drejtpërdrejta, por edhe efektet indirekte. Këtu përfshihen reduktimi i orëve të punës në sektorin e ndërtimit gjatë ditëve me temperatura ekstreme apo ndërprerja e transportit dhe logjistikës për shkak të përmbytjeve.
Sipas Stéphane Hallegatte, kryeekonomist për çështjet e klimës në Bankën Botërore, ndikimet më të gjera ekonomike të motit ekstrem shpesh nuk reflektohen në statistikat zyrtare, sidomos kur bien mbi komunitete të margjinalizuara ose të varfra. Ai paralajmëron se përdorimi i indikatorëve të papërsosur mund të çojë në nënvlerësimin e kostove reale.
Nga ana tjetër, Gert Bijnens nga Banka Kombëtare e Belgjikës nënvizon rrezikun e “kostove të fshehura”, si ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit. Ai kujton përmbytjet në Belgjikë në vitin 2021, ku edhe kompani që nuk ndodheshin në zona të prekura direkt pësuan humbje të mëdha për shkak të ndërprerjeve në furnizime dhe bashkëpunime ekonomike.
Në përfundim, studimi thekson se moti ekstrem po lë tashmë një gjurmë të thellë në ekonominë evropiane. Ndikimi i tij nuk është më një rrezik i së ardhmes, por një realitet i prekshëm, me pasoja afatshkurtra dhe afatgjata që kërkojnë masa të menjëhershme dhe të qëndrueshme në nivel politikash, investimesh dhe përshtatjeje klimatike.
