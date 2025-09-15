Përfundon mbledhja e grupit parlamentar të PS/ Ja cilët emra u vendosën si drejtues të komisioneve në parlament

Partia Socialistezhvilloi sot në orën 10:00 mbledhjen e grupit të saj parlamentar, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Fokusi i mbledhjes ishte ndryshimi i rregullores së Parlamentit për riorganizimin e komisionet parlamentare.
Mbledhja e grupit të PS vendosi ndarjen e krerëve të komisioneve parlamentare:
Ulsi Manja, komisioni i Ligjeve
Igli Hasani, komisioni i Jashtëm
Blendi Klosi, komisioni Bujqësia
Milva Ekonomi, komisioni i Ekonomisë
Bledi Çuçi, komisioni i sigurisë
Anila Denaj, komisioni Burimet Natyrore
Damiani Gjiknuri, komisioni i posaçëm i Reformës Zgjedhore
