Festivali që ktheu rivierën shqiptare në një skenë globale

Drimadhes është njohur gjithmonë për ujin e pastër dhe atmosferën relaksuese të verës, por fundjavën e fundit të gushtit u shndërrua në një skenë globale.
Për tre net, Festivali Zamna, eventi i famshëm botëror i lindur në Tulum, Meksikë, pushtoi Rivierën Shqiptare, duke sjellë me vete DJ me famë ndërkombëtare si Korolova, Agents of Time dhe Peace Control.
Rezultati? Net ku bregu i Jonit pulsonte me ritme deri në dritën e parë të agimit.
Zamna nuk është kurrë vetëm muzikë, është atmosferë, komunitet dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. Dhe në Drimadhes, kjo atmosferë u pasurua edhe më shumë nga Curious X dhe IQOS, i cili krijoi një kënd të gjallë brenda festivalit.
Aty, të pranishmit mund të eksperimentonin në këndin e make-up-it, të shijonin kokteje të kuruara ose të luanin lojëra interaktive me miqtë. Ishte një hapësirë ku kreativiteti rridhte lirshëm, duke shtuar ngjyra dhe energji në natë.
Curious X dhe IQOS nuk ishin thjesht pjesëmarrës ama, përmes platformës Curious X, ata kontribuan në identitetin lifestyle të festivalit.
Ashtu si vetë Zamna, Curious X kuronte eksperienca të dizajnuara për t’u jetuar dhe kujtuar. Së bashku, ata e kthyen Drimadhes në më shumë se një destinacion e bënë një moment kulturor.
