Nisin sot dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes! Mbërrin Hashim Thaçi, Gjykata speciale në Hagë ‘pushtohet’ nga shqiptarët

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka mbërritur sot në Gjykatën Speciale në Hagë, ku do të zhvillohet seanca e radhës e procesit gjyqësor ndaj tij.
Kjo ditë shënon një fazë të re të procesit, fillimin e dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes.
Pas muajsh dëshmish të paraqitura nga Prokuroria, tashmë është radha e ekipit mbrojtës të paraqesë provat dhe dëshmitë që, sipas tyre, hedhin poshtë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 1998–1999.
