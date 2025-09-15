Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nisin sot dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes! Mbërrin Hashim Thaçi, Gjykata speciale në Hagë ‘pushtohet’ nga shqiptarët
15-09-2025

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka mbërritur sot në Gjykatën Speciale në Hagë, ku do të zhvillohet seanca e radhës e procesit gjyqësor ndaj tij.

Kjo ditë shënon një fazë të re të procesit, fillimin e dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes.

Pas muajsh dëshmish të paraqitura nga Prokuroria, tashmë është radha e ekipit mbrojtës të paraqesë provat dhe dëshmitë që, sipas tyre, hedhin poshtë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 1998–1999.

