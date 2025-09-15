Parashikimi i motit për sot, 15 shtator 2025

Pjesa e parë e ditës në Shqipëri do të sjelli dominim të kthjellimeve në të gjithë territorin e vendit.
Ndërsa orët e pasdites parashikohet të sjelli shfaqje të vranësirave të pakta në zonat e thella malore, por mundësia për reshje është thuajse zero. Sërish vija bregdetare dhe pjesa më e madhe e qyteteve të zonës së ulët do të vijojnë nën mbizotërimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta.
Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por vijojnë njësoj në mesditë duke u luhatur nga 11°C temperatura më e ulët deri në 32°C vlera më e lartë në rang vendi.
Era do të fryjë mesatare deri e fortë; duke arritur shpejtësinë 45 km/h nga drejtimi Veriperëndimor, kjo do të bëj që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 3 ballë.
