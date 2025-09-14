Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mjaft shqiptarë kanë nostalgji për muzikën e tyre, ‘Scorpions-at’ legjendarë ndezin sheshin Skënderbej
Transmetuar më 14-09-2025, 22:45

TIRANË- Grupi i famshëm i muzikës rock Scorpions është rikthyer mbrëmjen e sotme në Tiranë për një koncert madhështor. Grupi legjendar rikthehen në kryeqytetin shqiptar pas 24 vjetësh. Sheshi Skënderbej është shndërruar mbrëmjne e sotme në një arenë rock-u, ku Scorpions po performojnë hitet më të njohura.

Në vitin 2001 koncerti i tyre në stadiumin “Selman Stermasi” kujtohet nga të gjithë. Scorpions u bën të famshëm me këngën e tyre Wind of Change, në prag të viteve ’90, hit i cili u simbol i shëmbjeve të diktaturave komuniste në Evropën Lindore, mes të cilëve ishte dhe Shqipëria.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...