Dhjetëra mijëra qytetarë në Ankara në protestë. Lideri opozitar: Erdogan, jep dorëheqjen! A e ke parë ndonjëherë sheshin kështu?

TURQI- Të paktën 50,000 njerëz morën pjesë në një protestë në Ankara nga partia më e madhe opozitare e Turqisë, Partia Republikane Popullore (CHP). Tubimi u zhvillua një ditë para një seance gjyqësore në Ankara, e cila potencialisht mund të çojë në anulimin e rezultateve të kongresit të partisë në nëntor 2023 me akuzat për "mashtrim zgjedhor" dhe heqjen e legjitimitetit të udhëheqjes së saj.
Protestuesit u mblodhën në sheshin e madh Tandoghan të kryeqytetit turk, duke mbajtur flamuj turq dhe duke veshur bluza me portretin e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës Turke. Duke folur nga podiumi i tubimit, kreu i Partisë Republikane Popullore, Ozgur Ezel, tha se turma ishte atje për të kundërshtuar grushtin e shtetit gjyqësor kundër CHP-së.
"Kjo qeveri nuk do demokraci. Ajo e di që nuk mund të fitojë zgjedhjet nëse ka demokraci. Ajo nuk do drejtësi: ajo e di që, nëse drejtësia vihet në vend, nuk do të jetë në gjendje t’i fshehë krimet e saj," tha ai.
Pretendohet se procesi gjyqësor synon të dobësojë CHP-në, partinë më të vjetër politike të Turqisë, e cila arriti një fitore të rëndësishme kundër AKP-së së Presidentit Tayyip Erdogan në zgjedhjet lokale të vitit 2024 dhe po rrit forcën e saj sipas sondazheve të opinionit.
Gjatë demonstratës së sotme, Ozgur Ezel bëri pyetjen: "Erdogan, a e ke parë ndonjëherë sheshin Tandoghan kështu?".
Ndërsa protestuesit brohoritën "Erdogan, jep dorëheqjen!"
