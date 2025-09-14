CDU fiton zgjedhjet shtetërore lokale në Gjermani. AfD trefishon rezultatet

GJERMANI- Kristiandemokratët (CDU) fituan zgjedhjet shtetërore lokale në North Rhine-Westphalia të dielën, por Alternativa për Gjermaninë (AfD), e ekstremit të djathtë, shënoi rritje të konsiderueshme, ndërsa Socialdemokratët (SPD) dhe të Gjelbrit humbën terren, sipas një parashikimi të WDR. Gara ishte prova e parë zgjedhore shtetërore dhe një nga më të mëdhatë në vend për qeverinë e Friedrich Merz.
Sipas parashikimeve, CDU raportohet se ka marrë 34%, afërsisht e njëjtë me nivelin e saj historik më të ulët prej 34.3% në vitin 2020, edhe pse ishte fituesja e këtyre zgjedhjeve. SPD doli e dyta me 22.5%, pak më poshtë nga 24.3% pesë vjet më parë. Në të kundërt, AfD e rriti më shumë se trefish pjesën e saj, duke arritur në 16.5% nga 5.1% në vitin 2020. Të Gjelbrit pësuan humbje të mëdha, duke rënë në 11.5% pas një rekordi prej 20% në zgjedhjet e fundit lokale.
Zgjedhjet janë gjithashtu të rëndësishme sepse landi NRW, Nord Rhein-Westfalen (Renani Veriore-Vestfali) në Gjermaninë perëndimore, me afërsisht 18 milionë banorë, është landi me popullsinë më të madhe i Gjermanisë. Edhe për shkak të diversitetit të madh ekonomik dhe shoqëror, ai shihet si Gjermania në miniaturë. Në këtë land gjenden qytete të mëdha si Këlni, Dyseldorfi dhe Dortmundi, zona rurale, si dhe qytete me industri të njohur, ky land ka peshë si për sektorin e shërbimeve edhe bujqësinë.
