29 vende europiane do të heqin vulat në pasaporta. Vetëm 4 shtete jashtë BE-së në listë. Mungon Shqipëria

Nga 12 tetori 2025, 29 vende europiane do të prezantojnë një sistem të ri kontrolli të vizave që do t’i bëjë vulat e pasaportave një gjë të së kaluarës. Teknologjia moderne do të zëvendësojë kioskat manuale, duke ofruar procese më të shpejta, më të sigurta dhe më dixhitale për të gjithë udhëtarët.
Ndryshimi është pjesë e futjes në përdorim të sistemeve EES (Sistemi i Hyrjes/Daljes) dhe ETIAS (Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit). Pas regjistrimit online para udhëtimit – një kërkesë që do të kërkohet nga të gjithë udhëtarët nga vendet e treta – të dhënat biometrike të turistëve, pasi të miratohen, do të ruhen në mënyrë të sigurt, duke eliminuar nevojën për të vulosur fizikisht çdo pasaportë.
Kjo do të thotë që pikat manuale të kontrollit për dokumentet dhe rrjedhimisht edhe vulat, të cilat ishin shumë të dashura dhe të çmuara për udhëtarët që donin të kishin në duar prova fizike të vendeve që vizitonin, do të bëhen të papërdorshme, të zëvendësuara nga pikat elektronike të kontrollit që do të përshpejtojnë kohën e pritjes në kufij.
Qëllimi kryesor i kësaj inovacioni është i dyfishtë: së pari, të thjeshtojë dhe përshpejtojë kontrollet e pasaportave; së dyti, të rrisë sigurinë kufitare. Pavarësisht nostalgjisë për vulat, ky ndryshim shënon një hap të rëndësishëm drejt një përvoje udhëtimi më të qetë dhe moderne.
Sistemi EES do të regjistrojë automatikisht hyrjet, daljet dhe qëndrimet e udhëtarëve, ndërsa ETIAS do t’u lejojë udhëtarëve të marrin autorizim udhëtimi në internet para nisjes, duke shmangur radhët e gjata pas mbërritjes. Kjo do të thotë që udhëtarët do të kenë më shumë kohë për të shijuar pushimet e tyre dhe më pak stres në kufi.
Sipas ekspertëve, pullat e letrës do të bëhen një gjë e rrallë. Kushdo që dëshiron ta mbajë këtë “suvenir” tradicional ka kohë deri në tetor për të bërë një udhëtim të fundit dhe për të marrë edhe një tjetër – të paktën për udhëtarët që kalojnë nëpër BE.
Pas asaj date, kujtimet në letër do t’ia lënë vendin teknologjisë dixhitale, e cila ofron avantazhe konkrete, por zvogëlon disi sharmin e vjetër që lidhet me udhëtimet dhe aventurat nëpër botë.
Ndryshimi do të prekë 29 vende në zonën Schengen, duke përfshirë 25 vende anëtare të BE-së dhe katër vende jo-anëtare të BE-së. Ja lista e plotë: Austri, Belgjikë, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lihtenshtejni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Zvicra.
Këto vende do të miratojnë sistemet e reja dixhitale duke filluar nga 12 tetori 2025, data që do të shënojë zyrtarisht fundin e pullave fizike. Udhëtimi do të jetë më i lehtë dhe më i shpejtë, falë kontrolleve të automatizuara që do të zvogëlojnë radhët dhe do të sigurojnë siguri më të madhe.
Për udhëtarët e përkushtuar ndaj traditës së pullave postare, rekomandohet të shfrytëzojnë këtë muaj të fundit për të mbledhur sa më shumë të jetë e mundur. Për ata që e shohin të ardhmen me entuziazëm, kjo risi premton ta bëjë udhëtimin më modern dhe më të përparuar teknologjikisht, duke konfirmuar se udhëtimi po hyn vërtet në epokën dixhitale.
