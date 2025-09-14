Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama godet sërish: Rilindja Urbane 2. S’ka më tolerim, shemben ndërtime pa leje në gjithë vendin!
Transmetuar më 14-09-2025, 16:54

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në “Facebook” një video ku tregon aksionin për shembjen e ndërtimeve pa leje që kanë zaptuar hapësirat publike.

Në shoqërim të pamjeve, Rama thekson se kjo nismë është pjesë e planit për transformimin urban të vendit, të cilin e quan “Rilindja Urbane 2.0”.

“Ecim, për të sjellë Rilindjen Urbane 2.0”, ka shkruar ai në postim, duke theksuar se aksioni do të vijojë në disa qytete për të rikthyer hapësirat publike në funksion të qytetarëve.

