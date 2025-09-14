Më mirë nxehtë apo ftohtë? Kush shkakton më shumë vd’ekje, shkencëtarët ndryshojnë mendim!

Instinkti na tregon se nxehtësia ekstreme është më vdekjeprurëse sesa të ftohtit, por hulumtimet kanë treguar se të ftohtit është përgjegjës për shumë më tepër vdekje, madje edhe në kushte më të buta të motit.
Nxehtësia ekstreme na duket më vdekjeprurëse sesa të ftohtit. Kur është ftohtë jashtë, mund të ndezësh një zjarr, të veshësh rroba të veshura me shtresa dhe të ngrohesh me çokollatë të nxehtë.
Megjithatë, në vapë, zjarri është kundërproduktiv, veshja ka kufijtë e saj dhe konsumi i tepërt i pijeve të ftohta mund të shkaktojë ngrirje të trurit. Dhe nëse kondicioneri nuk është i mjaftueshëm, nuk keni shumë mundësi.
Edhe shkencëtarët e konsideronin nxehtësinë më të rrezikshme, me shumicën e studimeve të vdekjeve të lidhura me motin që përqendrohen në valët e nxehtësisë, sipas ‘The Lancet’.
Por e vërteta është krejt ndryshe. Vdekja nga i ftohti ekstrem është 20 herë më e lartë se vdekja nga i nxehti. Kjo shifër bazohet në një studim të vitit 2015 nga ‘The Lancet’, i cili shqyrtoi 74 milionë vdekje në 13 vende.
Çfarë i ndodh trupit kur temperatura e trupit bie?
Temperatura e trupit duhet të mbetet rreth 37°C. Kur bie në 35°C, ndodh hipotermia, e cila prek trurin dhe zemrën. Në 33°C, mund të ndodhë amnezi, ndërsa në 28°C, humbet vetëdija. Në 21°C, hipotermia bëhet “e thellë” dhe fatale.
Temperatura më e ulët e trupit e regjistruar ndonjëherë nga një njeri është 13.2°C, dhe rekordi mbahet nga Anna Bågenholm, e cila ra në një përrua të ngrirë ndërsa bënte ski në vitin 1999. Rreziku nuk është vetëm në dëborë
Çdo person i shëndetshëm, pa veshje të përshtatshme, mund të zhvillojë hipotermi brenda 10 minutash në -34°C. Por nuk keni nevojë për të ftohtë ekstrem për të qenë në rrezik.
Nëse jeni të lagur ose të djersitur, mund të pësoni hipotermi edhe në temperatura nga -1°C deri në -10°C . Trupi humbet nxehtësi 25 herë më shpejt në ujë, sesa në ajër.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd