Skandali rozë që ka pushtuar Portugalinë. Lojtari në marrëdhënie me gruan e mikut të ndjerë Diego Jota
Transmetuar më 14-09-2025, 15:53

Një skandal në Portugali ka thyer rrjetin. Revista portugeze TV ka shkruar së fundmi për një afërsi mes shokut të ngushtë të të ndjerit Diego Jota, Ruben Neves dhe vejushës së tij, Rute Cardoso.

TV Guia zgjodhi titullin: “Ruben Neves dhe Rute. Të bashkuar pas vdekjes”, duke shoqëruar tekstin me një foto ku të dy shihen të përqafuar.

Aludimet për një marrëdhënie të mundshme mes Neves dhe Rute kanë shkaktuar reagim të fortë jo vetëm në Portugali, por edhe më gjerë.

Vetë protagonistët nuk e kanë pritur mirë lajmin e TV Guia, ndërsa indinjatën kanë vendosur që ta shprehin në rrjete sociale.

Nëse janë thjeshtë thashetheme apo jo kjo nuk dihet, pasi diçka të tillë do e tregojë koha.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

