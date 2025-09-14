Protesta në mbështetje të UÇK-së në Hagë, ish-ambasadori holandez në Kosovë: I thashë Hashim Thaçit që do të lirohet, s’ka prova ndaj tij

Shqiptarë të shumtë janë mbledhur sot pranë ndërtesës së Gjykatës Speciale në Hagë, për të protestuar kundër padrejtësive që, sipas tyre, po u bëhen ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Një nga zërat që mori fjalën në këtë tubim ishte ai i ish-ambasadorit holandez në Kosovë, Robert Bosch, i cili rikujtoi periudhën kur shërbente në Prishtinë, kohë që përkoi edhe me krijimin e Gjykatës Speciale.
Bosch ndau me protestuesit një bisedë personale që kishte zhvilluar dikur me ish-kryeministrin dhe ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim në Hagë. Ai tha se i kishte dhënë Thaçit një mesazh qetësues në atë kohë:
“I thashë se nuk duhet të shqetësohet, sepse nëse kjo do të jetë një gjykatë e drejtë, ai do të lirohet. Thjesht sepse nuk ka prova kundër tij,” deklaroi Bosch, mes duartrokitjeve të të pranishmëve.
