Papa Leo XIV feston 70-vjetorin. Mesazhi që përcolli

Papa Leo XIV festoi sot ditëlindjen e tij të 70-të duke falënderuar Zotin, prindërit e tij dhe të gjithë ata që u lutën për të.
Para tij u shfaqën banderola gjigante me mbishkrimin “Gëzuar ditëlindjen”, tullumbace dhe tabela urimi të mbajtura lart nga besimtarët e mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit për bekimin e tij tradicional të mesditës.
“Të dashur, duket se e dini sot që mbusha 70 vjeç”, tha Leo mes brohoritjeve. “Falënderoj Zotin, prindërit e mi dhe të gjithë ata që më kujtuan në lutjet e tyre”.
Më vonë të dielën, Leo po e kalonte pasditen e ditëlindjes së tij duke kryesuar një shërbesë lutjeje ekumenike në nder të martirëve të shekullit të 21-të.
Kur u zgjodh majin e kaluar në moshën 69 vjeç, Robert Prevost ishte Papa më i ri që nga viti 1978, kur Karol Wojtyla u zgjodh Papa Gjon Pali II në moshën 58 vjeç.
