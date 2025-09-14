Mashtrimet me platformat XUEX dhe TXEX/ Policia zbardh skemën ‘Ponzi’: Fitonin ata që ishin në krye

Skema funksiononte mbi modelin klasik piramidal: qytetarët që investonin, udhëzoheshin të sillnin të paktën 5 persona të tjerë në system, për të rritur përfitimet e tyre. Sa më shumë persona të sillje dhe sa me e madhe vlera e investuar, aq më shumë të ardhura të premtuara. Por në të vërtetë, këto nuk ishin investime reale, por një mekanizëm i mirëorganizuar për të përfituar fonde përmes mashtrimit, ku vetëm nivelet më të larta fitonin, ndërsa shumica sidomos pjesa fundore e piramidës humbnin kursimet e tyre.
Pas një hetimi disa mujor dhe përdorimit të metodave speciale hetimore, u bë i mundur goditja e këtij aktiviteti kriminal dhe arrestimi i 6 shtetasve:
Arbër Çela
Emanuel Taullau
Flavio Mukaj
Marius Kodra
Brunilda Todi
Brunilda Ndini
Gjithashtu, dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim dhe po vijon puna për kapjen e tyre.
