Mashtrimet me platformat XUEX dhe TXEX/ Policia zbardh skemën ‘Ponzi’: Fitonin ata që ishin në krye
Transmetuar më 14-09-2025, 11:16

Skema funksiononte mbi modelin klasik piramidal: qytetarët që investonin, udhëzoheshin të sillnin të paktën 5 persona të tjerë në system, për të rritur përfitimet e tyre. Sa më shumë persona të sillje dhe sa me e madhe vlera e investuar, aq më shumë të ardhura të premtuara. Por në të vërtetë, këto nuk ishin investime reale, por një mekanizëm i mirëorganizuar për të përfituar fonde përmes mashtrimit, ku vetëm nivelet më të larta fitonin, ndërsa shumica sidomos pjesa fundore e piramidës humbnin kursimet e tyre.

Pas një hetimi disa mujor dhe përdorimit të metodave speciale hetimore, u bë i mundur goditja e këtij aktiviteti kriminal dhe arrestimi i 6 shtetasve:

Arbër Çela

Emanuel Taullau

Flavio Mukaj

Marius Kodra

Brunilda Todi

Brunilda Ndini

Gjithashtu, dy persona të tjerë janë shpallur në kërkim dhe po vijon puna për kapjen e tyre.

