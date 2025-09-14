Rubio udhëton për në Izrael. Do takohet me Netanjahun

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, mbërriti në Izrael të dielën, përpara takimeve në Jerusalem me zyrtarë të lartë, përfshirë Kryeministrin Benjamin Netanyahu.
"Fokusi im do të jetë sigurimi i kthimit të pengjeve, gjetja e mënyrave për t’u siguruar që ndihma humanitare të arrijë tek civilët dhe adresimi i kërcënimit që paraqet Hamasi", tha Rubio përpara largimit të tij.
"Hamasi nuk mund të vazhdojë të ekzistojë nëse paqja në rajon është qëllimi", shtoi ai.
Tommy Pigott, zëvendëszëdhënësi kryesor i Departamentit të Shtetit, deklaroi të premten se Rubio "do të përcjellë përparësitë e Amerikës në konfliktin Izrael-Hamas dhe çështje më të gjera që kanë të bëjnë me sigurinë e Lindjes së Mesme, duke riafirmuar angazhimin e SHBA-së ndaj sigurisë izraelite".
Diskutimet do të përqendrohen gjithashtu në "angazhimin tonë për të luftuar veprimet anti-Izrael, duke përfshirë njohjen e njëanshme të një shteti palestinez që shpërblen terrorizmin e Hamasit dhe ligjin". Gjykata Ndërkombëtare Penale ka lëshuar urdhër-arreste kundër Netanyahut dhe ish-ministrit izraelit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, dhe në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, Izraeli po mbron veten kundër akuzave për gjenocid të ngritura nga Afrika e Jugut.
Ky do të jetë udhëtimi i dytë i Rubios në Izrael këtë vit, pas vizitës së tij në shkurt si pjesë e një turneu shumëvendësh në Lindjen e Mesme.
Duke folur me gazetarët të shtunën, Rubio tha se Uashingtoni nuk ishte i kënaqur me sulmet izraelite që shënjestruan terroristët e Hamasit në Katar, por theksoi se sulmi nuk do ta ndryshonte aleancën strategjike.
"Padyshim, jemi të shqetësuar se ngjarjet e javës së kaluar, [Presidentit të SHBA-së Donald Trump] nuk i pëlqyen mënyra se si u zhvilluan", tha Rubio. "Ndonjëherë ndodhin ose dalin gjëra në ato marrëdhënie me të cilat ndoshta nuk jemi 100 për qind në përputhje ose të pakënaqur. Por kjo nuk do të ndryshojë natyrën e marrëdhënies sonë me izraelitët. Por do të duhet të flasim për këtë. Kryesisht, çfarë ndikimi ka kjo", shtoi ai.
Pavarësisht mosmarrëveshjes, Rubio theksoi rëndësinë e ecjes përpara për të kuptuar se çfarë do të vijë më pas.
“Në fund të ditës, kur gjithçka të jetë thënë dhe bërë, ende ekziston një grup i quajtur Hamas, i cili është një grup i lig që ende ka armë dhe po terrorizon; ende ka 48 pengje që meritojnë të lirohen menjëherë, të gjithë menjëherë; dhe ende ka punë të vështirë përpara, sapo të përfundojë kjo, për rindërtimin e Gazës në një mënyrë që u ofron njerëzve një cilësi jetese që të gjithë e dëshirojnë”, tha ai.
Rubio është planifikuar të mbajë një konferencë për shtyp me Netanyahun në orën 12:00, e ndjekur nga një vizitë e përbashkët në Murin Perëndimor në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit në orën 14:00.
