Tifozët e Interit të acaruar/ Marcus Thuram qesh me vëllanë e tij pas 4-3 të Juves

ITALI – Vëllezërit Thuram po argëtohen në ndeshjen e çmendur në stadium. Së pari, Marcus e çon Interin në avantazh me një gol me kokë për ta bërë rezultatin 3-2. Pak më vonë, vëllai i tij Khéphren shënon, gjithashtu me kokë, për të barazuar rezultatin.
Dy reagime shumë të ndryshme: Marcus nuk feston, por hyn në zonën e penalltisë i përfshirë në përqafimin e shokëve të ekipit. Khéphren çlirohet dhe sjell gjithë euforinë nga tribunat e stadiumit në fushë. Megjithatë, të dy kanë një gjë të përbashkët: ata tregojnë mbiemrat e tyre në fanela, nën sytë e babait të tyre Lilian.
Pas golit vendimtar të Adzic, të dy janë në kornizë, dhe Marcus duket se po qesh së bashku me vëllain e tij.
Juve-Inter: Çfarë ndodhi midis vëllezërve Thuram pas golit të Adzic
Gjatë kontrollit në VAR për golin e fitores së Juventusit, vëllezërit Thuram u afruan dhe filluan të flisnin, duke mbuluar gojën me bluzat e tyre në mënyrë që askush të mos i dëgjonte se çfarë po thoshin. Marcus duket se buzëqesh ndërsa i afrohet Khéphren.
Videoja e incidentit u bë shpejt virale në mediat sociale, duke zemëruar shumë tifozët e Interit, të cilët tashmë ishin të lodhur nga humbja e një ndeshjeje të tillë. Por duke folur për DAZN, Khéphren Thuram shpjegoi se çfarë ndodhi: "Ai nuk qeshi, jo, nuk donte të qeshte. Ai thjesht më shikoi me sy vëllazërisht dhe ishte krenar për golin, por i zhgënjyer që pa Interin të pësonte gol."
