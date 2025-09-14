Kamera në trupin e gjyqtarit në Serinë A, arbitrat ngrihen menjëherë në protestë!

ITALI – Juventus-Inter, përveç ndeshjes së parë të madhe të sezonit 2025-26 të Serie A, shënon debutimin e RefCam (kamera e arbitrit) në Itali. Pas një testi që rezultoi pozitiv në Kupën e Botës për Klube, gjyqtari Andrea Colombo, i cili arbitroi derbin italian, e solli kamerën në fushë, të montuar në bazën e mikrofonit të tij. Kjo ofroi mbulim të drejtpërdrejtë gjatë gjithë ndeshjes, nga perspektiva e gjyqtarit dhe perspektiva e gjyqtarit të parë në situata të ndryshme loje. Ky inovacion revolucionar, imazhet e të cilit u trasmetuan gjatë përgatitjeve për goditjet e lira dhe situatave të ngjashme, ka shkaktuar gjithashtu disa polemika.
Komiteti Kombëtar i Koordinimit të Gjyqtarëve SLC-CGIL, sindikata e gjyqtarëve, ka kritikuar vendimin për të pajisur gjyqtarët me RefCam. Jo aq shumë për shkak të shqetësimit, me pajisjen që peshon vetëm 6 gramë, por më tepër për shkak të barrës psikologjike që u ngarkon gjyqtarëve të ndeshjes. Giuseppe Fonisto, në fakt, beson se teknologjia "rrit përgjegjësinë dhe presionin mbi gjyqtarët, ndërsa FIGC vazhdon të dështojë në ofrimin e kompensimit të duhur dhe mbrojtjes së duhur financiare".
Akuza është se Federata "gjeneron të ardhura të reja pa ndarë burime as për aktivitete bazë dhe as për gjyqtarë të rinj , të cilëve megjithatë duhet t’u garantohet hyrja falas në aktivitete, siç përcaktohet në kartat e tyre të anëtarësimit. Ky nuk është një privilegj, është një e drejtë. Gjyqtarët nuk janë në punë me kohë të pjessshme, vlera ekonomike e gjeneruar u përket gjyqtarëve dhe duhet të mbetet me organizatën e arbitrimit".
