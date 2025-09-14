Mbrojtësi shqiptar shënon golin e çmendur nga mesi i fushës! – Shikoni golin!

BULLGARI – Mbrojtësi shqiptar i Kosovës, Lumbardh Dellova, realizoi një gol të çmendur nga mesfusha, duke i mrekulluar të gjithë, të pranishmit të cilët nuk nguruan të vendosnin duart në kokë pas realizimit të 26-vjeçarit me fanellën e CSKA Sofias.
Dellova realizoi supergol nga gjysma e fushës në minutën e dhjetë për ta kaluar në epërsi CSKA Sofian ndaj Septemvri Sofias. Titullar në këtë përballje u aktivizua edhe talenti shkodran Kevin Dodaj.
