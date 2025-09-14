Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bayern shkatërron Hamburgun në shtëpi!
Transmetuar më 14-09-2025, 08:55

GJERMANI – Bayern Munich ka regjistruar fitore të thellë në shtëpi ndaj Hamburg, në kuadër të javës së tretë në Bundesligë. Bavarezët ishin dominues që nga fillimi, për të fituar me rezultatin 5-0. Serge Gnabry (3’) me një supergol pas një goditje të fuqishme e kaloi Bayernin në epërsi.

Vetëm gjashtë minuta më vonë ishte Pavlovic që dyfishoi epërsinë pas asistimit të bukur të Harry Kane (9’). E nuk kishte si të mungonte goli i Kane, i cili realizoi nga pika e bardhë (26’).

Bayerni vazhdoi me të njëjtin presion, kurse transferimi i verës Luis Diaz u përkujdes për golin e katërt pas asistimit të Kimmich (29’).

Fitoren e thellë të Bayernit e vulosi Harry Kane, me një gol pas asistimit të Michael Olise (62’). Bayerni ka nëntë pikë pas tre ndeshjeve, ndërsa Hamburgu qëndron në vendin e 17-të me vetëm një barazim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...