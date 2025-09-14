Rusia i afrohet sërish territorit të NATO-s me avionët luftarakë pranë vendeve nordike

Avionët luftarakë rusë MiG-31 të pajisur me raketa balistike hipersonike zhvilluan një fluturim katër-orësh mbi ujërat neutrale të Detit Barents si pjesë e stërvitjeve ushtarake të vazhdueshme ‘Zapad 2025’, raportoi të shtunën agjencia e lajmeve Interfax.
Rusia dhe Bjellorusia filluan stërvitjet e përbashkëta të premten gjatë një momenti të tensionuar në luftën Rusi-Ukrainë, disa ditë pasi Polonia rrëzoi dronë të dyshuar rusë mbi hapësirën e saj ajrore.
Kinzhal është një raketë balistike hipersonike e lëshuar nga ajri, e aftë të mbajë koka bërthamore ose konvencionale. Rusia i ka përdorur më parë këto armë kundër Ukrainës.
Vendet kryesore që kufizohen ose janë të lidhura drejtpërdrejt me Detin Barents janë Rusia dhe Norvegjia, me Finlandën dhe Suedinë që janë gjithashtu pjesë e Rajonit më të gjerë të tij.
Përveç dronëve që u zbuluan në Poloni, një tjetër dron rus u identifikua duke kaluar në hapësirën ajrore të Rumanisë, një tjetër vend anëtar i NATO-s, gjatë një sulmi në Ukrainën fqinje nga Moska.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd