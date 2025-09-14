17 shtatori afati i fundit për TikTok në SHBA

Kina i kërkoi Shteteve të Bashkuara të premten që ta adresojnë mosmarrëveshjen e tyre për TikTok përmes dialogut, ndërsa udhëheqësit e lartë nga të dy vendet do të diskutojnë platformën e mediave sociale në Spanjë javën e ardhshme.
Afati i fundit që aplikacioni popullor të gjejë një blerës jo-kinez ose të ndalohet në Shtetet e Bashkuara është 17 shtatori, pasi Presidenti Donald Trump e zgjati atë për herë të tretë.
Një ligj federal që kërkonte shitjen ose ndalimin e TikTok për arsye sigurie kombëtare duhej të hynte në fuqi një ditë para inaugurimit të Trump në janar.
Të premten, ministria e tregtisë e Pekinit i bëri thirrje Uashingtonit të “punojë me Kinën bazuar në respekt të ndërsjellë dhe konsultime të barabarta, për të zgjidhur shqetësimet e njëri-tjetrit përmes dialogut dhe për të gjetur një zgjidhje për problemin”, sipas një deklarate.
Kjo do të ndihmonte në sigurimin e një “mjedisi biznesi të drejtë dhe jo-diskriminues për ndërmarrjet kineze, përfshirë TikTok, që të vazhdojnë të operojnë në Shtetet e Bashkuara”, tha ajo.
Dhe kjo do të promovonte lidhje ekonomike “të shëndetshme dhe të qëndrueshme” Kinë-SHBA, shtoi ministria.
Në Spanjë, Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, do të takohet me zyrtarë të lartë kinezë, përfshirë zëvendëskryeministrin He Lifeng, për të diskutuar çështje ekonomike dhe tregtare, si dhe TikTok, kanë konfirmuar të dyja palët.
