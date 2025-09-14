Temperatura deri në 33 gradë, por edhe reshje të dobëta shiu. Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë sot do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare, të cilat do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu kryesisht përgjatë relieveve malore në orët e mesditës e pasdites, ndërsa pjesa tjetër e territorit parashikohet pa reshje.
Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare në jug hera-herës do të arrijë shpejtësi 6-11m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd