Lirohet nga burgu kreu i partisë Agimi i Artë. 13 vitet e ardhshme do ti vuajë në arrest shtëpie

Nikos Michaloliakos, kreu i partisë neonaziste greke Agimi i Artë, është liruar nga burgu ndonëse ka kryer më pak se gjysmën e dënimit që i është dhënë nga gjykata.
Politikani i ekstremit të djathtë u lejua nga një këshill gjyqësor të vuajë pjesën e mbetur të dënimit të tij 13-vjeçar në arrest shtëpie
Lirimi me kusht i 67-vjeçarit pas pesë vitesh burgim ka zemëruar partitë e krahut të majtë, të cilat argumentuan se gjyqësori nuk duhej të kishte treguar mëshirë.
Kjo është hera e dytë që Michaloliakos lirohet nga burgu pas dënimit të tij në vitin 2020 për një mori sulmesh të dhunshme ndaj emigrantëve dhe kundërshtarëve politikë të kryera nga mbështetësit e Agimit të Artë.
Ai u lirua për pak kohë në maj 2024 përpara se zyrtarët gjyqësorë të zbulonin se ai nuk kishte treguar sjellje të mirë në mënyrë të mjaftueshme dhe ta detyronin të kthehej në burg.
Michaloliakos themeloi dhe kryesoi një parti e cila u zbulua se ishte një organizatë kriminale e lidhur me vrasjen e një muzikanti antifashist, si dhe me tentativën e vrasjes së peshkatarëve dhe aktivistëve egjiptianë.
Vetë Michaloliakos ka qenë një admirues i nazizmit dhe ka bërë përshëndetjen e Hitlerit në tubimet e partisë. Ndërsa Agimi i Artë zyrtarisht e mohoi të ishte një lëvizje neonaziste, ajo përvetësoi ikonografinë e ndikuar nga nazistët.
Michaloliakos dhe ish-deputetët e saj u shpallën fajtorë për drejtim ose përkatësi në grup kriminal.
