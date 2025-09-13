Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Xhudisti shqiptar, Dardan Çena, shpallet kampion Ballkani!
Transmetuar më 13-09-2025, 22:12

KOSOVE – Gjatë ditës së sotme, xhudisti i talentuar, Dardan Cena, u shpall kampion ballkanik në kategorinë e seniorëve, duke siguruar medaljen e artë për Kosovën. Pas këtij suksesi, ka reaguar edhe babai i tij, Anton Cena në rrjetet sociale.

“Ky sukses vjen si rezultat i përkushtimit, disiplinës dhe talentit të tij, por edhe i punës së palodhshme pas tij. Një falënderim i veçantë shkon për trajnerin Driton Kuka, arkitekt i shumë kampionëve shqiptarë, si dhe për kampionen olimpike Majlinda Kelmendi, e cila ka dhënë kontribut të çmuar si mentore dhe frymëzim për Dardanin”, shkruan Anton Cena, babai i tij. Ky kampionat është mbajtur në palestrën “Karagaçi” në Pejë.

