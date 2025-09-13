Reali fiton në transfertë dhe nuk ndalet!

Reali tashmë ka 12 pikë pas katër ndeshjeve, teksa Sociedadi e pësoi humbjen e dytë këtë edicion. Ndeshjen e ardhshme, Reali e luan ndaj Espanyolit, ndërsa Sociedadi do të ketë punë me Betisin.
SPANJE – Real Madridi ka marrë një fitore të madhe në transfertën e Sociedadit, duke luajtur me një lojtar më pak në fushë për më shumë se një orë. “Los Blancos” fituan si mysafirë të Real Sociedadit me shifrat 2-1.
Golin e parë të ndeshjes e shënoi Kylian Mbappe në minutën e 12-të të ndeshjes, pasi përfitoi nga një top që po kthehej nga mbrojtja e Sociedadit. Mirëpo, 20 minuta më vonë, Reali mbeti me një lojtar më pak në fushë, pasi Dean Huijsen u ndëshkua me karton të kuq, për një ndërhyrje si lojtar i fundit.
Në minutën e 44-të, Reali e gjeti golin e qetësisë me anë të Arda Guler, pas një super asistimi nga Kylian Mbappe. Me këto shifra u mbyll edhe pjesa e parë, teksa në të dytën u shënua edhe një gol, por nga vendasit. Mikel Oyarzabal e ngushtoi epërsinë përmes një penalltie në minutën e 56-të.
Gola tjerë më nuk pati, me Realin që mbrohej me të gjitha forcat, për të ruajtur epërsinë dhe rekordin perfekt në këtë fillim sezoni.

