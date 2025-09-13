Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Polonia si në ‘luftë’! Sirena alarmi, mbyllet aeroporti, avionët luftarakë ngrihen në ajër!
Transmetuar më 13-09-2025, 19:09

Varshavë- Autoritetet në Poloninë lindore, në rajonin kufizues me Ukrainën, u vunë në gatishmëri të lartë të shtunën pasdite, pasi u raportua një kërcënim me dron, me sa duket rus.

Sipas raportimeve, avionë luftarakë u ngritën për t’u përballur me kërcënimin.

Në të njëjtën kohë, Aeroporti i Lublinit u mbyll, ndërsa sirenat e alarmit u dëgjuan në disa zona.

