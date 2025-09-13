Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Egnatia dëshmon kampionen, fiton në transfertë
Transmetuar më 13-09-2025, 18:56

BALLSH – Java e 3-të e Superiores ka në program duele interesante dhe mjaft impenjative. Në “Adush Muça" është luajtur dueli mes Bylisit vendas dhe kampionëve të Egnatias. Të besuarit e Mirel Josës kërkonin fitoren, pas barazimeve kundër Tiranës dhe Flamurtarit. Më “kritike” u duk gjendja te rrogozhinasit. Ata para kësaj ndeshje kishin marrë vetëm 1 pikë pas 2 javësh dhe ende nuk e kishin treguar “versionin” e kampionit.

Ndeshja ka mbajtur temp të balancuar deri në minutën e 37 ku Ndreca kishte mundësin për të shënuar nga penalltia, por gaboi. Ky ishte episodi më i "zhurshëm" në 45 minutata e para. Pjesa e dytë dhuroi golin në kampin e rrozhinasve me Ruçi, minuta e 56. Pjesën e mbetura, të besuarit e Edlir Tetovës e menaxhuan në perfeskion. Egnatia mund te kishte shënuar më shumë, por që problem u evidentua saktësia para porte.

Me këtë triumf, kampionët në fuqi rikthehen në rrugën e mbarë.

