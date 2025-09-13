Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dalin pamjet e aksidentit ku humbi jetën i riu shqiptar në Itali! Emri-Video
Transmetuar më 13-09-2025, 18:24

Kanë dalë pamjet e aksidentit në Bologna të Italisë ku humbi jetën një 18-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Valerio Maksuti dhe u plagos rëndë një shqiptar tjetër një vit më i madh.

Dy të rinjtë ishin në ndjekje nga policia pasi makina me të cilën lëviznin ishte e vjedhur.

Në timon ishte pikërisht 19-vjecari që sipas policisë italiane nuk kishte as leje drejtimi për automjete. Ai është jashtë rrezikut për jetën në spital.

Policia i ka komunikuar menjëherë akuzat për shkaktim të aksidentit me pasojë vdekjen, vjedhje dhe rezistencë ndaj uniformave të policisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...