Prokurorët ‘rrëzojnë’ referimet e policisë për parkimet dyshe: Nuk janë vepër penale!

Referimet e para të Policisë së Shtetit, për parkimet dysh si vepër penale po rrëzohen nga prokuroritë.
Prokurorët mesa duket nuk bien dakord me qasjen se një parkim dysh duhet të ndiqet edhe penalisht krahas masës administrative ndaj drejtuesit të automjetit.
Prokuroria e Sarandës i tha Euronews Albania se për dy shtetas të kallëzuar nga policia për “pengim i qarkullimit të mjeteve të transportit”, është vendosur mosfillimi i procedimit, përfshi rastin ku u pengua kalimi i një autobuzi me turistë.
Prokuroria e Vlorës është ende në fazën e verifikimit për rastin kur nga parkimi i gabuar, u bllokua kalimi i një mjeti zjarrfikës në Himarë.
Në Prokuroritë Tiranë dhe në Lezhë kanë mbërritur 70 referime të policisë por zyrtarisht bëhet me dije se ende prokurorët nuk kanë disponuar me vendimmarrje për mosfillim apo regjistrim procedimi.
Pak javë më parë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda, urdhëroi vartësit që drejtuesit e automjeteve që bëhen pengesë për qarkullimin , të referohen në prokurori për nenin 293 të Kodit Penal.
Mbi 100 shoferë deri më tani janë kallëzuar në Prokurori krahas masës administrative prej 20 mijë lekësh./euronews
