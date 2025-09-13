Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vr’asja e Charlie Kirk, guvernatori i Utah: Do të kërkojmë dënim me vd’ekje për autorin!
Transmetuar më 13-09-2025, 17:00

Guvernatori i Utah, Spencer Cox, ka deklaruar se autoritetet po mbledhin të gjitha provat e nevojshme për të ndjekur penalisht me dënim kapital personin përgjegjës për vrasjen fatale të komentatorit politik, Charlie Kirk.

Sipas Death Penalty Information Center, dënimi me vdekje aplikohet në 27 shtete amerikane, por ligjet dhe procedurat ndryshojnë nga shteti në shtet.

Në Utah, vrasja e rënduar është një nga veprat penale që mund të dënohet me ekzekutim.

Utah është gjithashtu shteti i parë që rifilloi zbatimin e dënimit me vdekje pas rikthimit të tij në Shtetet e Bashkuara në vitin 1976.

Ekzekutimi i parë ndodhi në vitin 1977, kur Gary Gilmore, një i dënuar për vrasje, u ekzekutua me skuadër pushkatimi, një metodë që sot është e autorizuar vetëm në pesë shtete amerikane.

Që nga ajo kohë, në Utah janë kryer gjithsej gjashtë ekzekutime të tjera, përfshirë edhe atë të Ronnie Lee Gardner në vitin 2010, i cili po ashtu u ekzekutua me pushkatim.

Ka pasur përpjekje për të shfuqizuar dënimin me vdekje në Utah.

Në vitin 2022, dy ligjvënës republikanë që më parë e kishin mbështetur këtë dënim, përfaqësuesi i shtetit V. Lowry Snow dhe senatori Daniel McCay, propozuan një projektligj për ta hequr këtë praktikë.

Megjithatë, projektligji nuk kaloi, duke dështuar për vetëm një votë.

Ekzekutimi më i fundit në Utah ndodhi në gusht të vitit 2024, kur Taberon Honie, i dënuar për vrasje dhe përdhunim, u ekzekutua, duke shënuar ekzekutimin e parë në shtet pas 14 vitesh.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

