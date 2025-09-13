Nusja zbulon pas 4 vitesh se kush ishte i ftuari i panjohur në dasmën e saj!?

Michelle Wylie i ka kaluar katër vitet e fundit duke u përpjekur të hamendësojë identitetin e një të ftuari të paftuar në dasmë, i cili shihet në fotot e bëra në ditën e saj të veçantë. Dhe tani, falë fuqisë së rrjeteve sociale, misteri i saj martesor më në fund është zgjidhur. “Gjithmonë në mendjen time, kush ishte ai dhe pse ishte aty?” tha Wylie, 38 vjeçe, nga Mbretëria e Bashkuar, për djalin e panjohur në dasmën e saj në nëntor 2021.
“Të zbulosh përfundimisht pas gjithë kësaj kohe është diçka e veçantë.” Ajo kontaktoi krijuesin e përmbajtjes Dazza duke i kërkuar që t’i vendoste fotot në të gjitha platformat e tij. “Dazza e postoi dhe brenda dy orësh e gjetëm”, u shpreh me entuziazëm Wylie. Burri ishte Andrew Helliman i cili kishte shkuar në dasmën e gabuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd