Izraeli ‘rrafshon’ Gazën! CNN: Goditi mbi 1.800 ndërtesa

Që kur Izraeli njoftoi qëllimin e tij për të pushtuar Qytetin e Gazës, ushtria izraelite ka shkatërruar ose dëmtuar më shumë se 1,800 ndërtesa brenda dhe përreth qytetit, sipas një analize të CNN.
Imazhet satelitore të marra nga Planet Labs më 5 shtator tregojnë shkatërrime në shkallë të gjerë, kryesisht të ndërtesave të banimit, krahasuar me imazhet e marra më 9 gusht, një ditë pasi Izraeli miratoi ofensivën e re.
Pjesa më e madhe e shkatërrimit duket se është përqendruar në zonën Zeitoun, në jug të qendrës së qytetit.
Në fillim të shtatorit, ushtria izraelite u tërhoq dhe hodhi në erë një shkollë që e kishte përdorur si bazë. Midis 9 dhe 17 gushtit, ushtria izraelite shkatërroi gjithashtu pjesë të lagjes Al-Tuffah në qytetin lindor të Gazës, ku mijëra palestinezë të zhvendosur kishin gjetur strehim.
Pak më në veri të qytetit të Gazës, në Jabalya, ushtria izraelite shkatërroi më shumë se 750 ndërtesa, sipas analizës. Gjashtë imazhe satelitore të marra midis 9 gushtit dhe 5 shtatorit tregojnë se pjesa më e madhe e shkatërrimit nuk u shkaktua nga sulmet ajrore apo luftimet, por nga prishjet e ngadalta të kryera nga ushtria izraelite, bllok pas blloku, me ekskavatorë dhe buldozerë.
Një imazh i marrë më 19 gusht tregon ekskavatorë dhe buldozerë izraelitë duke shembur ndërtesa në Zeitoun.
Njëzet e katër orë më vonë, një imazh tjetër i tregon ata 300 metra më thellë në lagje, duke lënë pas 26 ndërtesa të tjera të shembura dhe gjurmët e makinerive të rënda që janë bërë një tipar dallues i peizazhit të Gazës. Më 25 gusht, të paktën 16 ekskavatorë ishin të dukshëm në bazën Zeitoun të IDF-së, ndërsa prishjet ishin duke u zhvilluar aty pranë. Midis 5 dhe 8 shtatorit, pesë ndërtesa të larta u bombarduan, sipas Mahmoud Basal, zëdhënës i Mbrojtjes Civile të Gazës.
“Në total, ato përmbanin 209 apartamente, secila prej të cilave strehonte të paktën 20 persona gjatë kësaj gjendjeje të jashtëzakonshme, që do të thotë se mbi 4,100 fëmijë, gra dhe të moshuar mbetën pa strehë”, i tha ai CNN.
Megjithatë, thekson rrjeti amerikan, edhe para se kabineti izraelit i sigurisë të njoftonte planet për ofensivën në Qytetin e Gazës, shkatërrimi ishte tashmë i dukshëm dhe i thellë.
