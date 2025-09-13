‘Isha i stresuar!’ Mjeku lë pacientin në sallën e operacionit për të kryer marrëdhënie me infermieren

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në një spital në Britaninë e Madhe.
Mjeku anestezist i spitalit Tameside Hospital në Manchester ka lënë pacientin në sallë në gjumë duke pritur ndërkohë që shkon të bëjë një pushim të shkurtër duke kryer marrëdhënie seksuale me një infermiere në sallën ngjitur.
44-vjecari Suhail Anjum i ka thënë një infermiere që ta ruante pacientin, i cili do të kryente një operacion të programuar. Por një tjetër koleg e ka kapur mat në një tjetër sallë së bashku me një infermiere në momente të ‘nxehta’.
Ndërkohë mjeku po përballet me procedura disiplinore para Shërbimit të Tribunalit të Mjekëve dhe rrezikon të skualifikohet.
Vetë Anjum pranoi faktet, duke përshkruar një moment të vështirë personal dhe një sjellje “të gabuar”, por jo të rrezikshme. Ai u mbrojt duke thënë se ndihej shumë i stresuar dhe kishte nevojë që qetësohej. Fatmirësisht kjo nuk ndikoi në shëndetin e pacientin, por sjellja konsiderohet shumë e rëndë nga rregullatorët e kujdesit shëndetësor.
