‘Qaj çdo ditë’! Flet vajza e 40-vjeçarit që vrau gruan në Greqi: Fajtorë ishin të dy

Vrasja e një 36-vjeçares Mariola Nakoleci në Volos në gusht tronditi të gjithë komunitetin grek. Burri i saj 40-vjeçari Pandeli Nakoleci e vrau atë në hyrje të pallatit, ndërsa tre fëmijët e mitur të çiftit ishin afër kur policia mbërriti në vendngjarje. Sot, vajza e madhe e çiftit, Anastasia, foli për krimin, duke deklaruar se “të dy janë fajtorë” sepse “na lanë në rrugë, nuk menduan fare për ne”, duke vënë në dukje se “është shumë e vështirë të jetosh pa nënë dhe baba”.
“Të dy janë fajtorë për mua. Na lanë në rrugë, nuk menduan fare për ne. Nëna ime kishte një mik, babai im ishte xheloz dhe kjo është arsyeja pse ndodhi sherri. “Ky burrë po fliste me nënën time, mendoj se kishin qenë bashkë për një kohë, nuk e di, nuk mund të gënjej, kishin qenë bashkë për një kohë… Ai na u fut në rrugë dhe na shkatërroi të gjithë familjen”, tha 18-vjeçarja për MEGA.
Ajo pohoi se “babai e donte shumë nënën time. Për ta bërë këtë, ai ishte xheloz, ai e donte atë. Ata shkonin për të blerë rroba së bashku, me pushime dhe me ne. Dhe nëna ime e donte shumë babanë tim, e lëre më të bënte këtë gabim”, tha ajo.
Anastasia thotë se kishte folur me prindërit e saj: “U kisha thënë atyre ‘Nuk dua që të ziheni, dua që të jeni bashkë përgjithmonë, të shihni fëmijët tuaj’. Nuk doja që kjo të ndodhte. Nuk e mendova kurrë”. Në fakt, sipas 18-vjeçares, para vrasjes ata kishin shkuar me pushime: “kishim shkuar me pushime, kaluam shumë mirë dhe pas dy ditësh ndodhi e papritura. Para se të shkonim me pushime ata u grindën, filloi me një mesazh, babi i pa mesazhet në celular”.
“U lënduan shumë për nënën time, mund ta mallkojnë shumë edhe babin. Por nuk është vetëm faji i babit, është edhe faji i nënës sime. Të dy janë fajtorë. Të dy bënë gabime. Dhe nëna ime bëri gabime dhe babi gaboi që vrau një grua që e donte aq shumë dhe kishte katër fëmijë”, përsëriti ajo.
Ditën e vrasjes: “Vëllai im më telefonoi dhe më tha “eja shpejt, kjo ndodhi, kjo ndodhi”. Shkova dhe pashë gjithçka. Ai më tha: “Babi vrau mamin.” Unë ende i kam ato zëra në celularin tim.”
Sipas Anastasias, kur babai i saj po fshihej në një copë tokë dhe autoritetet po e kërkonin, ai e telefonoi dhe i tha “Nuk doja, nuk doja ta bëja këtë”. “Mami i kishte thënë shumë dhe babi po mendonte gjëra të ndryshme dhe e bëri”, tha 18-vjeçarja.
Anastasia tha se kjo ishte e vetmja herë që kishte folur me të atin në telefon dhe kur u pyet nëse do ta vizitonte në burg, ajo u përgjigj: “Nuk e di nëse dua ta shoh. Dua shumë, por do të doja që edhe nëna ime të ishte atje”.
“Babi nuk na goditi kurrë, as nëna ime. Nuk e kam parë kurrë babin të godasë nënën time në jetën time. Ai nuk ishte i dhunshëm. Ai ishte shumë xheloz, ka kuptim sepse nëna ime foli me dikë që nuk duhej sepse ishte e lumtur”, tha ajo, ndër të tjera.
— Që të dy janë fajtorë sepse edhe mami bëri disa gabime, — përsëriti ajo dhe shtoi: —duhet të kishte folur me babin, të ndaheshin më mirë, le t’i shohnim të dy. Babi nuk duhej ta kishte vrarë nënën. Çfarë të them? Nuk e di.
Pas vrasjes, Anastasia shkoi me vëllezërit e motrat e saj për të jetuar me motrën e nënës së saj, por “ajo më tha gjëra të ndryshme dhe mua nuk më pëlqyen dhe i thashë ‘Dua të iki’”. Tani vajza dëshiron të bëjë një fillim të ri në shtëpinë e motrës së babait të saj.
“Më mungon mami im. Mendoj për këtë. Qaj çdo ditë, por dua ta kaloj pak. Shoh fotot dhe nuk mund ta besoj. Jam shumë keq, por po përpiqem të shërohem. Është shumë e vështirë të jetosh pa nënë dhe baba”, rrëfeu ajo për MEGA.
