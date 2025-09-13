‘Është me dyshim’! Pep Guardiola flet hapur për Donnarumman

ANGLI – Pep Guardiola dha një përditësim këtë të premte përpara derbit kundër Manchester United dhe njoftoi disa mungesa të rëndësishme.
"Omar Marmoush do të mungojë për disa javë… Ai duhet t’i nënshtrohet testeve të fundit, por mendoj se do të jenë disa javë. Para ose pas pushimit të ardhshëm ndërkombëtar, ai do të jetë gati", shpjegoi trajneri spanjol.
Përveç kësaj, Rayan Ait-Nouri dhe Rayan Cherki nuk janë gjithashtu të disponueshëm për të dielën. "Të tjerët me sa duket janë mirë. (John) Stones është gjithashtu në dyshim. Nuk është një problem i madh, por ai është në dyshim për të dielën…" Ky lajm e ndërlikon rotacionin e skuadrës së Cityt.
Guardiola më pas foli për lojtarin e tij të ri, Gianluigi Donnarumma, dhe nuk i kurseu fjalët. "Ai do të pësojë gola, kjo është e sigurt. Por ne të gjithë do të përpiqemi ta ndihmojmë që kjo të mos ndodhë… Ne nuk e sollëm Gigion për të bërë atë që bëri Ederson. Gigio ka cilësi të tjera, do të jetë mirë."
Po James Trafford, i cili ka pasur vështirësi në fillim të sezonit? "Ai është portier për Manchester Cityn… Sezoni është shumë i gjatë. Tani sezoni i vërtetë fillon me shumë ndeshje dhe të gjithë do të jenë të përfshirë. Ata nuk e besojnë, por do të ndodhë…"
Guardiola theksoi gjithashtu përvojën e italianit. "Tregu na dha mundësinë të merrnim Gigion; ai është 26 vjeç, me përvojë të jashtëzakonshme me klube të mëdha dhe me ekipin kombëtar." Sa i përket rolit të tij titullar kundër Manchester United? "A do të luajë Donnarumma si titullar kundër Man.United? Do ta shohim."
Së fundmi, Guardiola nuk dështoi të theksonte shtatin mbresëlënës të portierit të tij: "Donnarumma është shumë i gjatë. Ai është gjigant…" Fjalë që i zbaviti gazetarët në vendngjarje.
