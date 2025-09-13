UEFA korrigjon historinë! Pas 49 vitesh, Sllovakia ‘fiton’ titullin evropian të vitit 1976

ZVICER – Pas gati gjysmë shekulli pritjeje dhe debati, UEFA më në fund ka korrigjuar një anomali historike, duke njohur zyrtarisht edhe Sllovakinë si fituese të Kampionatit Evropian të vitit 1976.
Ky triumf, i cili hyri në histori të legjendës së futbollit për penalltinë ikonike të Antonin Panenkas që mposhti Gjermaninë Perëndimore, deri më tani i ishte atribuar ekskluzivisht vetëm Republikës Çeke, trashëgimtares së caktuar, pas shpërbërjes së Çekosllovakisë në vitin 1993.
Vendimi fillestar i organit evropian të futbollit nuk u pranua kurrë plotësisht në Bratislavë. Në fakt, Sllovakia e pohoi me forcë rolin e saj kyç në atë fitore, një kontribut aspak i parëndësishëm: shtatë nga njëmbëdhjetë lojtarët titullarë që dolën në fushë në finalen në Beograd vinin nga klube dhe sisteme të të rinjve sllovakë.
Për dekada të tëra, ai titull ndihej si i tyre, por kurrë nuk u njoh në të dhënat zyrtare. Tani, pas vitesh apelimesh, UEFA ka mbështetur kërkesat e Sllovakisë, duke i rikthyer Bratislavës trashëgiminë e një suksesi të paharrueshëm.
Fushata e Çekosllovakisë në vitin 1976 ishte një përrallë e vërtetë sportive. Duke filluar si të dobët në një fazë finale të organizuar nga Jugosllavia, skuadra fillimisht tronditi Holandën, e cila ishte shumë e favorizuar, me një fitore të thellë 3-1 në gjysmëfinale, përpara se të fitonte një ndeshje kundër kampiones së botës në fuqi, Gjermanisë Perëndimore.
Finalja në Beograd mbetet një nga më emocionueset e të gjitha kohërave: Çekosllovakia mori një epërsi 2-0, pësoi një rikthim të furishëm gjerman për të barazuar 2-2 dhe, pasi rezistoi me stoicizëm në kohën shtesë, e çoi ndeshjen në penallti.
Ishte pikërisht nga pika e penalltisë që historia e futbollit ndryshoi përgjithmonë. Në goditjen e fundit dhe vendimtare, Antonin Panenka u përball me portierin legjendar Sepp Maier dhe, në vend që të gjuante me forcë, mashtroi të gjithë botën me një prekje të butë dhe qendrore, një arritje teknike e çmendur dhe brilante që ka mbajtur emrin e tij që atëherë.
Ky vlerësim i vonuar, por i merituar, vjen në një kohë veçanërisht emocionuese për futbollin sllovak. Ekipi kombëtar, i udhëhequr nga trajneri italian Francesco Calzona, po përjeton një periudhë entuziazmi të madh, që kulmoi me fitoren e fundit dhe prestigjioze kundër Gjermanisë në kualifikueset e Kupës së Botës 2026.
Ky sukses, i kombinuar me këtë trofe që më në fund u shtua në listën e tyre të nderimeve, e shtyn Sllovakinë drejt një dimensioni të ri të vetëdijes dhe prestigjit ndërkombëtar.
