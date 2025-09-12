E mitura rrihet nga shoqet nën efektin e drogës

GJILAN- Agresiviteti mes të miturve është kthyer në një fenomen të përsëritur dhe shqetësues për shoqërinë. Aq më tepër kur protagoniste janë vajzat, të cilat njëlloj si bashkëmoshatarët e tyre djem, ngacmojnë, rrahin, filmojnë dhe shpërndajnë pamjet në rrjete sociale, duke e kthyer dhunën në spektakël të rrezikshëm që po bëhet gjithnjë e më normal.
Rasti më i fundit ishte ai i një vajze 13-vjeçare në Gjilan, e cila u rrah dhe u kërcënua me vdekje nga disa bashkëmoshatare të saj.
Po pse gjithë ky agresivitet mes vajzave të së njëjtës moshë, që për më tepër njiheshin me njëra tjetrën? Për të kuptuar të vërtetën e asaj që ka ndodhur, udhëtuam drejt Gjilanit, fillimisht në shtëpinë e vajzës që u bë viktimë e dhunës së shoqeve.
Kjo shoqe, e cila e ka futur në grackë 13-vjeçaren duke e çuar në shtëpinë e braktisur, pretendon se gjithçka e ka bërë nën presion të fortë nga vajzat dhunuese. Dhe ashtu ndodhi, vajza nga frika bëri ekzaktësisht atë që iu kërkua nga grupi, duke e gënjyer shoqen e saj e cila pa tmerrin me sy.
Ky është një element tepër i rëndësishëm që duhet të alarmojë autoritetet. Grupi i vajzave 13-vjeçare, kanë qenë nën efektin e lëndëve narkotike dhe për 50 minuta nuk e kanë ndalur aspak dhunën ndaj shoqes së tyre.
Pas këtij momenti kur viktima është larguar në panik nga ai makth që ka zgjatur gati një orë… Grupi i vajzave ka shkuar në një lokal aty pranë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Pavarësisht se në moshë minorene, ky grup vajzash duket se ishin mësuar me presionet dhe me kërcënimet ndaj bashkëmoshatareve, disa prej të cilave nga frika pranonin rregullat absurde të grupit. A ka një pse, kjo tendencë dhune dhe bullizmi ndaj vajzave të së njëjtës moshë, të cilat për më tepër ishin në raporte të ngushta me ta?
Heshtja e 13-vjeçares për ngjarjen lidhet me frikën e saj nga një kërcënim i bërë nga grupi i vajzave. Ndërsa viktima nga frika kishte vendosur të mos tregonte asgjë, grupi i vajzave e kishte shpërndarë videon e dhunës e cila nisi të qarkullonte në rrjetet sociale…
Dhe ky ishte momenti i parë kur familja u vu në dijeni të asaj çfarë kishte ndodhur.
Është e paimagjinueshme dhimbja e një babai teksa ka parë ato momente horror që ka përjetuar vajza e tij. Në kushtet e asaj tronditjeje të parë, ai vendos që menjëherë të flasë me vajzën.
Pasi mëson gjithë të vërtetën, fillimisht nga telefonata dhe më pas nga goja e vajzës së tij, babai vendos ta ndjekë çështjen në mënyrë ligjore.
Babai i njërës prej vajzave mohon që e bija të ketë qenë pjesë e dhunës.
Duket që edhe mes prindërve, gjërat nuk janë të sqaruara. Konflikti i vajzave, nuk ka ndikuar tek një shtrirje duarsh dhe thirrje për ndjesë nga ata që indirekt janë përgjegjës për atë që ka ndodhur. Prandaj ndoshta këtu është nevoja të ndërhyjnë institucionet.
Drejtori i qendrës për punë sociale është mjaftuar me thirrje dhe biseda me prindërit, ndërkohë që një vajzë dhe familja e saj po jetojnë me plagët fizike dhe psikologjike të dhunës.
Një mesazh që na bën të reflektojmë të gjithë si shoqëri… Edukojini fëmijët me dashuri… Dhuna sjell vetëm dhunë, dhe këtë të parët duhet ta mësojnë prindërit. /PIRANJAT
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd