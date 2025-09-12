Pas protestave dhe kaosit, Nepali emëron kryeministren e parë femër

NEPAL- Ish-kryetarja e Gjykatës së Lartë të Nepalit, Sushila Karki, është emëruar kryeministre e përkohshme e vendit pas protestave të përgjakshme të kësaj jave, të cilat kanë vrarë të paktën 51 persona, kanë plagosur më shumë se 1,300 të tjerë dhe kanë çuar në arratisjen e mijëra të burgosurve.
Të premten, më 12 shtator, zyra e Presidentit Ramchandra Pandit njoftoi emërimin e Karki-t, kryeministres së parë femër të vendit. 73-vjeçarja është e vetmja grua që ka shërbyer si kryetare e Gjykatës Supreme të Nepalit. Ajo u betua gjatë një ceremonie të shkurtër, duke u bërë gruaja e parë që drejton kombin e varfër, pasi u arrit një marrëveshje me udhëheqësit e protestës.
Viktimat dhe të plagosurit
Zëdhënësi i policisë, Binod Ghimire, tha të premten se të vdekurit këtë javë përfshinin 21 protestues, nëntë të burgosur, tre oficerë policie dhe 18 të tjerë, pa dhënë detaje të mëtejshme. 1,300 persona të tjerë u plagosën gjatë përleshjeve midis policisë dhe turmës.
Ghimire shtoi se më shumë se 12,500 të burgosur që u arratisën nga burgje të ndryshme në të gjithë vendin mbeten të arratisur. “Rreth 13,500 të burgosur u arratisën – disa janë rikapur, 12,533 mbeten të lirë.”
Të vdekurit përfshijnë të burgosur të vrarë gjatë ose pas arratisjes së tyre në përleshjet me forcat e sigurisë nepaleze. Disa nga të arratisurit thuhet se u përpoqën të kalonin në Indi, ku dhjetëra janë arrestuar nga forcat kufitare indiane. Disa nga të arratisurit thuhet se u përpoqën të kalonin në Indi, ku dhjetëra janë arrestuar nga forcat kufitare indiane.
