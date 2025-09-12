Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidentoi këmbësoren, arrestohet shoferi në Vlorë
Transmetuar më 12-09-2025, 11:53

Një 39-vjeçar është arrestuar nga Policia e Vlorës pasi duke drejtuar automjetin ka aksidentuar këmbësoren dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Aktualisht 63-vjeçarja ka marrë ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Njoftim i Policisë:

Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban Vlorë arrestuan shtetasin V. K., 39 vjeç, banues në Berat, pasi më datë 11.09.2025, në rrugën “Gjergj Kastrioti”, duke drejtuar automjetin ka aksidentuar këmbësoren M. M., 63 vjeçe dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Shtetasja M. M. ka marrë ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

