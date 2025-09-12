Aksidentoi këmbësoren, arrestohet shoferi në Vlorë

Një 39-vjeçar është arrestuar nga Policia e Vlorës pasi duke drejtuar automjetin ka aksidentuar këmbësoren dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Aktualisht 63-vjeçarja ka marrë ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
Njoftim i Policisë:
