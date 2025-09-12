Pas poshtërimit me 11 gola nga Norvegjia, jep dorëheqjen trajneri i Moldavisë

MOLDAVI – Serghei Clescenco, i cili ka qenë në detyrë që nga viti 2021, la postin e trajnerit të Moldavisë të enjten. Trajneri 53-vjeçar mori përgjegjësinë duke dhënë dorëheqjen dy ditë pas poshtërimit të ekipit të tij kundër Norvegjisë (1-11) në kualifikueset për Kupën e Botës 2026.
"Gjatë këtyre katër viteve, kemi përjetuar shumë emocione së bashku, disa më pak të këndshme, për të cilat kërkoj ndjesë, por edhe të tjera më të bukura", shpjegoi ish-lojtari i kombëtares (69 ndeshje), i cili luajti në mënyrë të shquar për Zenit Saint Petersburg dhe Maccabi Haifa gjatë karrierës së tij.
Emri i pasardhësit të tij nuk dihet ende. Moldavia zë vendin e fundit në Grupin I pa pikë nga pesë ndeshje.
