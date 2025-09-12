Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pas poshtërimit me 11 gola nga Norvegjia, jep dorëheqjen trajneri i Moldavisë
Transmetuar më 12-09-2025, 10:13

MOLDAVI – Serghei Clescenco, i cili ka qenë në detyrë që nga viti 2021, la postin e trajnerit të Moldavisë të enjten. Trajneri 53-vjeçar mori përgjegjësinë duke dhënë dorëheqjen dy ditë pas poshtërimit të ekipit të tij kundër Norvegjisë (1-11) në kualifikueset për Kupën e Botës 2026.

"Gjatë këtyre katër viteve, kemi përjetuar shumë emocione së bashku, disa më pak të këndshme, për të cilat kërkoj ndjesë, por edhe të tjera më të bukura", shpjegoi ish-lojtari i kombëtares (69 ndeshje), i cili luajti në mënyrë të shquar për Zenit Saint Petersburg dhe Maccabi Haifa gjatë karrierës së tij.

Emri i pasardhësit të tij nuk dihet ende. Moldavia zë vendin e fundit në Grupin I pa pikë nga pesë ndeshje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...