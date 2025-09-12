Këmbimi valutor sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-09-2025, 08:10
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82.2 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
Euro blihet me 96.6 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.8 lekë dhe shitet me 104 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 111.2 lekë dhe shitet me 112.5 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.2 lekë në blerje dhe me 60.7 lekë në shitje.
