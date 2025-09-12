Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 12 shtator 2025: të gjitha shenjat

Qielli i ditës së sotme sjell energji të ndryshme për secilën shenjë, duke vënë në provë aftësinë për të gjetur ekuilibër mes forcës fizike, mendjes dhe emocioneve.
Disa shenja do të ndiejnë nevojën për pushim e rigjenerim, të tjera do të shtyhen drejt vendimeve të guximshme ose projekteve që hapin rrugën për një vjeshtë më të sigurt. Marrëdhëniet ndërpersonale dhe dashuria mbeten në plan të parë: për disa është momenti i duhur për të forcuar lidhjet, për të tjerë për të sqaruar tensione të vjetra.
Është një ditë që kërkon sinqeritet, kujdes ndaj trupit dhe guxim për të pranuar sfidat, duke parë përpara me më shumë qartësi dhe besim.
Dashi
Prania e Hënës në pozicion të favorshëm forcon sektorin e lidhur me forcën fizike. Dihet se kur përfshihesh në një projekt apo të ngacmon një sfidë e re, prirja jote është t’i përkushtohesh me trup e shpirt, deri në atë pikë sa të neglizhosh pushimin vetëm që të arrish objektivat. Ky përkushtim, nga njëra anë është pikë e fortë, por nga ana tjetër kërkon vëmendje të veçantë, sepse mund të sjellë momente lodhjeje, siç ka ndodhur tashmë në fillim të këtij shtatori. Disa prej jush do t’i kujtojnë ditët e 2 dhe 3 shtatorit si veçanërisht rraskapitëse, të shoqëruara me parehati fizike. Pikërisht për këtë, tani është e rëndësishme t’i kushtosh kohë rigjenerimit të plotë: në ditët në vijim, deri të dielën, Hëna do të favorizojë sferën afektive. Nëse ke fatin të kesh pranë personin e duhur, do të shijosh një periudhë intensive dhe të kënaqshme; edhe për kë të kërkon vetëm aventura, rastet nuk do të mungojnë. Një vëmendje e shkurtër i duhet kushtuar marrëdhënieve me Ujorin dhe Dashin: mund të dalin në pah tensione të lidhura me çështje të vjetra, për veprime të kryera në të kaluarën. Do të ishte mirë të sqarohen keqkuptime eventuale, sidomos nëse kanë të bëjnë me para ose me shkelje të supozuara detyrimesh kontraktuale.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Dëshira për t’u hedhur kokë e këmbë në çdo ndërmarrje lind nga instinkti yt i papërmbajtshëm i pushtuesit. Kur diçka të përfshin papritur, asgjë s’të ndal; pasioni merr epërsi dhe lodhja shkon në plan të dytë. E megjithatë, ndonjëherë trupi kërkon armëpushim dhe mendja kërkon hapësirën e vet. Në këto ditë, Hëna i dhuron energji të re dashurisë dhe lidhjeve, duke risjellë ato ndjenja të forta që për ty janë një burim i vërtetë i brendshëm. Prania e dikujt që të kupton vërtet e shndërron rutinën në aventurë; emocioni i të qenit gjithnjë në tehun mes entuziazmit dhe lodhjes, mes dëshirës dhe rimëkëmbjes, të shoqëron dhe vizaton skenarë të rinj, ku çdo ndjenjë përjetohet pa gjysma masash.
Demi
Hëna që kalon në shenjë të bën edhe më pragmatist në këtë periudhë. Ndien nevojën të kuptosh cilat janë burimet e tua reale, edhe në nivel ekonomik; këtu duhet parë çfarë ndodhi vitin e kaluar dhe në shkurt të këtij viti. Kush punon për një kompani s’e di nëse duhet ta pranojë apo jo një projekt dhe duhet të ndryshojë; kush ka aktivitet të vetin e di se ka qenë i detyruar të zvogëlojë shpenzimet dhe madje të ndryshojë ortakë ose bashkëpunëtorë, rol, që nga shkurti i këtij viti. Qielli është propozues nga pikëpamja profesionale, ndërsa mjedisi afektiv duket ende paksa i pasigurt: kush ka një histori prej vitesh është lodhur nga të njëjtat fjalë; kush ka kërkuar me kohë të rindërtojë jetën sentimentale pas një ndarjeje do të donte më shumë konfirmime. Ndoshta nxitimi, kërkimi me ngulm, veprimi me ngut tani nuk është më e mira; të presim ditët e fundmuajit.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Qasja racionale ndaj problemeve merr epërsi. Gjendesh duke llogaritur me saktësi të ardhurat dhe shpenzimet, në kërkim të atij stabiliteti që përfaqëson një ishull të sigurt mes të panjohurave financiare. Të shohësh pas shërben për të kuptuar ku të ndërhysh, por edhe për të mos përsëritur gabime. Në punë, durimi bëhet aleati më i mirë; përballë pasigurisë, zgjedhja për të reflektuar para se të veprosh del fituese. Në planin emocional, megjithatë, kërkon sigurime të thella: çdo fjalë e pathënë peshon më shumë se një debat i hapur. Për tani, ngadalësimi dhe vëzhgimi pa e shtyrë dorën, del rruga më e mirë, duke lënë kohën të sjellë qartësi dhe motivime të rinovuara.
Binjakët
Meqë të shtunën dhe të dielën Hëna do të jetë në shenjë, do të thosha të mos vendosësh kufij as për pozicionin e Hënës e aq më pak për vullnetin tënd për të qenë me njerëzit që do më shumë! Pikërisht ditët e këtij fundjave sjellin konfirmime—qoftë në dashuri, qoftë miqësore—nuk ka rëndësi; është sikur të duhet të vendosësh diçka të rëndësishme për të ardhmen tënde. Ka nga ata që deri të dielën organizojnë një eveniment, mund të shqiptohet një “po” i famshëm. Nga pikëpamja e punës, ende s’ka atë siguri që dëshiron, por nëse ke bërë një kërkesë, jam i bindur se që pas datës 19 të këtij muaji do të vijnë më shumë përgjigje.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ditët që vijnë ushqejnë forcën në përballjen me të tjerët: çdo takim bëhet frymëzim dhe shkëmbim i gjallë. Të pëlqen të rrethohesh nga njerëz të ndritshëm që të stimulojnë, dhe çdo vendim bëhet më i lehtë kur ndahet. Hëna të shoqëron në një rrugëtim me fjalë, shtysa të papritura dhe dëshirë për t’u lënë befasuar nga lehtësia. Rëndësia e marrëdhënieve shfaqet edhe në aftësinë për të organizuar dhe planifikuar të ardhmen me një vështrim gjithmonë të hapur e dinamik. Nëse në punë ende mungon ajo siguri që kërkon, durimi dhe vendosmëria të drejtojnë drejt zgjidhjeve të reja: e di që pas stuhisë kthehet moti i mirë, dhe bashkë me të, dëshira për t’u rindërtuar pa humbur buzëqeshjen dhe freskinë që të karakterizon.
Gaforrja
Ke një mision të madh për të kryer në këtë periudhë: të ndihesh i kënaqur në jetë dhe të kuptosh nevojat e njerëzve që do më shumë. Prandaj, siç kam kujtuar në parashikimet e përgjithshme, kalimi i Jupiterit në shenjë është një burim; paraqet një qiell shumë të rëndësishëm për kë dëshiron të martohet ose të bashkëjetojë. I njëjti planet ndihmon të përmirësohesh në punë: pas shumë “stazhi” mund të vijë rasti që pritet prej kohësh për të dalë në pah; vjeshta do të sjellë kënaqësi për kë që vihet në lojë. Për më tepër, deri të dielën, vjen një ftesë e këndshme. Paralajmëroj se ditët 15 dhe 16 shtator do të nisin me Hënën në shenjë, ndaj jo vetëm kjo fundjavë, por edhe java tjetër do të sjellë lajme të mira dhe projekte për vjeshtën.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndjeshmëria të udhëheq drejt harmonisë dhe mbrojtjes së atyre që do. Në këtë periudhë duhet të balancosh nevojat e tua me ato të familjes apo të personave të zemrës. Angazhimi ndaj të tjerëve është cilësi jote e veçantë: kur ndien se ke ndërtuar një dimension afektiv solid, kënaqësia personale reflektohet në gjithçka. Ja periudha për të zhvilluar projekte të përbashkëta, zgjedhje të rëndësishme që rikthejnë stabilitet emocional dhe praktik në përditshmëri. Të dëgjosh zemrën bëhet e natyrshme për dikë si ti, dhe kështu vendimet e marra këto ditë shënojnë një kthesë të thellë si për ndjenjat, ashtu edhe për projektet e reja të vjeshtës.
Luani
Luani do të fitojë sfidat, është shumë ambicioz dhe, mbi të gjitha, nuk do të zhgënjejë adhuruesit e vet. Megjithatë, vijoj të mendoj se duhet bërë llogaria edhe me organizmin tënd: je i pathyeshëm, i fortë, por nuk duhet ta teprosh. Merr kohën tënde, mos vepro me ngut. Mendo për ato që dëshiron vërtet dhe mundohu të konfirmosh një dashuri; besoj se suksesi në punë, në llogari, ka qenë, është dhe do të jetë… por mendoj edhe se dashuria duhet të ketë më shumë peshë në jetën e një personi që, si ti, dëshiron të mbajë një rol të rëndësishëm. Ndjenjat kanë rëndësi: kur je i lodhur, të kthehesh në shtëpi dhe të gjesh dikë që të do të ndihmon të rikuperosh.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Brenda teje dëshira për të qenë gjithnjë një hap përpara shoqërohet me frikën për të mos zhgënjyer ata që të shohin me admirim. Krenaria dhe karizma të çojnë të mos ndalesh kurrë, të kërkosh konfirmime në çdo fushë të jetës, por rreziku për ta lënë veten pas dore pas maskës së fitimtarit është real. Këto ditë trupi dhe zemra kërkojnë dëgjim; forca e vërtetë njihet në të lejuarit e butësisë së një përqafimi dhe në gjetjen e strehës në krahët e atij që të do. Dashuria mbetet burimi i pashtershëm i energjisë sate, vendi sekret ku rigjenerohesh dhe gjen flakën që të bën të veçantë. Mbështetu te kjo energji emocionale: suksesi personal e gjen kuptimin më të lartë pikërisht pranë atij që di të vlerësojë edhe brishtësinë tënde.
Virgjëresha
Përfito nga kjo ditë, sepse pastaj, të shtunën dhe të dielën, gjasat janë të kesh tepër angazhime. Tashmë e di që do t’u dedikohesh shumë gjërave njëkohësisht. Hëna, Dielli dhe Mërkuri janë në favor. Mendoj se ke zgjuar admirim; ata që donin të të shihnin të mundur, ndoshta të lënë mënjanë, apo e konsideronin paksa të pavlefshme zgjedhjen tënde, tani janë tërhequr, jo vetëm sepse je kokëfortë, por edhe sepse çdo veprim i yti filtrohet nga racionaliteti dhe del fitues. Mund të kërkosh këshilla, por në fund bën saktësisht atë që do… ndaj në këtë ditë mundohu të rikuperosh dashurinë. Shpresoj me të vërtetë që edhe zemrat beqare—e di që të lindurit në Virgjëreshë janë shumë mosbesues—në këtë periudhë të duan diçka më shumë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Dallon për saktësi dhe vendosmëri, shkëlqen kur situatat kërkojnë kontroll dhe rend. Edhe nëse njerëzit përreth kanë nënvlerësuar udhëzimet e tua, tani duhet të pranojnë aftësinë tënde të jashtëzakonshme strategjike. Pas racionalitetit fshihet dëshira e thellë për t’u ndier i vlerësuar jo vetëm për atë që bën, por për atë që je. Në ndjenja, kujdesi i tepruar i lë vend hapjes: janë ditë të përshtatshme për të rizbuluar bukurinë e ndarjes, për t’u lënë të përfshirë nga emocione që shpesh i monitoron me shumë mendje. Afërdita favorizon vetëdije të re edhe për kë, pas shumë barrierash, ndien më në fund nevojën të lirohet dhe të besojë në diçka të bukur dhe qetësuese.
Peshorja
E shtuna dhe e diela më duken ditët më të mira për të qenë me njerëzit më të dashur dhe për të kërkuar atë çast relaksi që dëshiron prej kohësh. Angazhimet janë dyfishuar, orari është bërë më i rëndë për t’u përballuar, një detyrë peshon. Me pak fjalë, duket sikur, që prej ca kohësh, je i detyruar në rishikime të vazhdueshme. Për një person që do ekuilibrin dhe në parim s’do t’i trazojë gjërat nga frika se mos lindin probleme të tjerë, përveç atyre ekzistues, të lundrosh “me sy” është një sipërmarrje epike. Prandaj jo vetëm të përgëzoj, por të ftoj që, deri të dielën, të bësh diçka që të të kënaqë plotësisht.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Brenda teje rritet dëshira për të rigjetur harmoninë pas një periudhe me angazhime dhe trysni të vazhdueshme. Çdo kërkesë e re nga jashtë të shtyn të kërkosh edhe më shumë rend që të qetëson. Shpesh zgjedh heshtjen ose u përmbahesh zakoneve për të mos trazuar ujërat; kjo kujdesje mbron ndjeshmërinë tënde, por rrezikon të të bëjë të shtysh nevojat reale. Fundjavë si kjo është rasti i përsosur për të rizbuluar çfarë të bën vërtet mirë: eksploro, edhe përmes gjesteve të vogla ose kënaqësive të thjeshta, atë që ushqen shpirtin tënd. Çdo emocion, nëse pranohet, dhuron lehtësi dhe i jep forcë trupit, duke ushqyer nevojën për ekuilibër që të bën kaq të veçantë në marrëdhënie.
Akrepi
Që dje ka pasur trazim. Akrepi është shenjë e veçantë sepse drejtohet nga Plutoni dhe Marsi, ndaj ndonjëherë arrin ta marrësh jetën me filozofi, të ecësh përpara duke menduar se, në fund të fundit, është drejt të jetosh një ditë pas tjetrës. Bën tënden frazën e famshme të filmit “Gone with the Wind”: “Nesër është një ditë tjetër.” Por, ka momente kur kjo filozofi bie dhe zemërohesh; vjen Marsi të shpallë armiqësi, sidomos kur disa situata s’japin zgjidhje për projekte të lindura në të kaluarën (ose gjendesh mes të paaftëve). Sot duhet të përballesh me një kontrast, i cili, si dje, mund të derdhet në dashuri ose familje. Mos e merr çdo gjë me kokë dhe prit nesër.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Thellë-thellë alternon momente qetësie të natyrshme me lëvizje të papritura, intensive shqetësimi. Natyra jote e pakontrollueshme shpesh i përballon vështirësitë me një qetësi (të dukshme) që të tjerëve u del enigmatike, sikur vetëm ti të zotëroje çelësin e të gjitha përgjigjeve. Megjithatë, kur realiteti tregohet i papërkulshëm ndaj dëshirave ose projektet e rëndësishme duken se ecin ngadalë, ndien një valë zemërimi që të shndërron nga mendimtar reflektiv në luftëtar të vendosur. Në marrëdhënie, intensiteti yt emocional mund të çorientojë ata pranë teje, duke gjeneruar tensione që vetëm koha dhe një distancë e vetëdijshme arrijnë t’i zbutin. Dita sugjeron t’i japësh vetes një pauzë: vëzhgo pa gjykuar dhe shtyj vendimet më të rëndësishme, sepse që nesër vizioni yt do të jetë më i kthjellët e më i qetë.
Shigjetari
Zgjedhjet shpesh të udhëhiqen nga impeti dhe pasioni. Shumë herë të ka ndodhur të lësh veten të përfshihet nga një ndjenjë pa asnjë lëshim ndaj arsyes, pa u ndalur në pasojat e mundshme. Ndjek zemrën pa u shqetësuar shumë për konveniencat: për ty, ajo që ka vërtet rëndësi është të jetosh emocione autentike dhe të ndiesh intensitetin e tyre. Kjo sinqeritet është një burim, por ka momente kur është e nevojshme të ndalesh dhe të vlerësosh nëse personi pranë teje është me të vërtetë ai i duhuri. Kush përfshihet në më shumë pasione njëkohësisht ose gjendet i ndarë mes interesash të ndryshme, mund të hasë në hezitime. Gjithë kjo, duke qenë të vetëdijshëm se në fundjavë, veçanërisht të shtunën dhe të dielën, mund të shfaqen keqkuptime të vogla. Merri këto ditë si mundësi për të dëgjuar veten dhe për të vëzhguar me më shumë kujdes dinamikat e marrëdhënieve të tua.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Zjarri që të animon ndez çdo çast të jetës tënde: kërkon emocione të vërteta dhe ke nevojë të ndihesh gjallë duke zgjedhur gjithnjë me pasion. Dashuria dhe aventurat, për ty, përfaqësojnë një zbulim të vazhdueshëm, hapësirë rritjeje dhe shprehjeje të qenies tënde më të vërtetë. Megjithatë, i njëjti intensitet që të shtyn të hidhesh pa masë, ndonjëherë gjeneron konfuzion dhe kërkon përballje mbi qëllimet dhe pritshmëritë reale. Në raportet afatgjata, të përballosh dyshimin dhe të vësh në diskutim kursin bëhet e pashmangshme për të kuptuar nëse zgjedhjet mbeten në harmoni me vlerat e tua. E shtuna dhe e diela bëhen terren verifikimi emocional: lëre instinktin të të udhëheqë, por dëgjo edhe sinjalet që vijnë nga zemra dhe nga vëzhgimi i atyre që ecin pranë teje.
Bricjapi
Aftësia jote për të zgjidhur probleme është e njohur, aq sa të kthejë në pikë referimi për ata që të rrethojnë. Nuk është e rrallë që miq, kolegë ose të afërm të kërkojnë ndihmë duke thënë: “Vetëm ti ia del!” Dhe ti, në shumicën e rasteve, përgjigjesh me gatishmëri, duke ofruar mbështetje pa hezitim. Në fushën e punës, dihet që Bricjapi priret të mos kursehet: i pëlqejnë rolet e përgjegjësisë, komandës dhe koordinimit. Ky qëndrim, nga njëra anë sjell kënaqësi dhe njohje shoqërore, por nga ana tjetër përfshin edhe një ngarkesë të konsiderueshme stresi që s’duhet nënvlerësuar. Fatmirësisht, fundjava që po vjen premton të rindezë anën afektive dhe sentimentale. Pas datës 19, Afërdita do të rikthehet aktive, duke favorizuar takime dhe duke rinovuar emocionet në marrëdhëniet ekzistuese. Kush jeton tashmë një histori që duket paksa e zbehur, mund të përfitojë nga kjo fundjavë për të rindezur pasionin dhe për ta përfshirë më shumë partnerin.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Shpesh e gjen veten duke mbajtur mbi supe vështirësitë e të tjerëve, gati sikur të kishe një detyrim moral ndaj botës. Ky dhuratë i vendosmërisë, me kalimin e kohës, rrezikon të të izolojë brenda një parzmoreje angazhimesh dhe përgjegjësish. Kanalizon dëshirën për sukses përmes objektivave konkrete, duke marrë në dorë çdo detaj dhe duke planifikuar me saktësi çdo qëllim. Kjo forcë mban brenda dëshirën e fshehtë për të marrë mirënjohje dhe afërsi. Një lidhje dashurie, qoftë e re apo për t’u ringjallur, ndez pjesën tënde më të mirë, atë që dëshiron të lërë gjurmë edhe përtej punës. Çdo lidhje bëhet që sot mundësi për të ushqyer pjesën më intime të personalitetit tënd, atë që do, kupton dhe di të dëgjohet. Të lindurve të shenjës u duhet njohur se të jetuarit mirë me veten është thuajse karakteristikë dalluese, edhe sepse Saturni, planeti udhëheqës, përfaqëson izolim dhe introspeksion. Megjithatë, ndarja e përvojave më domethënëse dhe e vizionit të jetës me dikë të posaçëm mund të pasurojë rrugëtimin personal në këtë moment…
Ujori
Mes të shtunës dhe të dielës do të mund të mbështetesh te burimet e tua më të mira: parashikohen ditë kur, edhe pa ndërlikime të mëdha, mund të ndiesh një ndjesi mërzie të lidhur me përsëritjen e aktiviteteve të përditshme. Ajo që mund të rëndojë vërtet në këtë periudhë është mungesa e stimujve dhe përshtypja se shpesh po kryen të njëjtat detyra, pa atë larmi që për ty është thelbësore. Natyrshmëria jote të shtyn gjithmonë të kesh gati një plan alternativ: çdo Ujor, edhe më i përkushtuari ndaj punës ose pasioneve të veta, zotëron një zgjidhje rezervë. Nuk është një rrugë arratie në kuptimin e mirëfilltë, por më tepër një burim i çmuar i brendshëm për t’u përdorur në çaste kur ndihesh jashtë vendi ose i largët nga mjedisi. Shfrytëzo pra qetësinë e fundjavës për të eksploruar ide të reja dhe, nëse duhet, për të tërhequr nga “plani B”: prirja natyrore ndaj origjinalitetit do të vazhdojë të të udhëheqë gjithmonë, edhe kur bota do të duket se shkon në drejtim tjetër nga i yti. Projekte dhe programe që nisin këto ditë do të kenë sukses të mirë…
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Origjinaliteti është firma jote; të ndihesh i lidhur pas rutinës ose situatave të parashikueshme të heq shpejt entuziazmin. E jeton çdo ditë si një kanavacë të bardhë për t’u ngjyrosur sipas frymëzimit. Vështirësitë që vijnë nga jashtë s’të prekin në thelb; përkundrazi, të shtyjnë të forcosh unikalitetin tënd. Mund të ndodhë që dikush të pengojë projektet e tua, por s’duhet të shqetësohesh tepër. Si Ujor, je i prirur të dallohesh nga turma, të jesh origjinal dhe të tërheqësh, përveç admirimit, edhe pak zili. Megjithatë, e di mirë rrugën dhe vështirë se lejon që opinionet e jashtme të të ndikojnë drejtimin. Në çaste kur gjithçka duket e parashikueshme, del në pah aftësia për t’u rirregulluar. Planifikimi i alternativave, i ndryshimeve të vogla e të mëdha, është mënyra për të mbrojtur mendjen nga armiku yt numër një: monotonia. Mos e flijo atë vizion të ri të botës që vetëm ti di ta imagjinosh. Mërzia shndërrohet kështu në shtysë drejt asaj që të befason, të kureshton dhe çliron energji.
Peshqit
Parashikohet një ditë pozitive; vetëm mes të shtunës dhe të dielës mund të ndiesh një rënie të lehtë energjie. Ndoshta po kalon një periudhë kur një bezdi e vogël fizike ose artikulare bën të vetën, një arsye më shumë për t’i dhënë vetes një pauzë dhe për të pushuar sa duhet. Kjo nuk do të thotë të heqësh dorë krejtësisht nga mundësitë, ftesat apo propozimet që mund të paraqiten, por sidomos nesër do të jetë thelbësore të shmangen veprimet tepër impulsive dhe, mbi të gjitha, të qëndrosh larg konflikteve. Në këtë periudhë, dashuria kërkon më shumë vëmendje dhe përkushtim. Mendoj sidomos për historitë e lindura në gusht: nëse janë ende në vazhdim, kanë nevojë të kuptohen, të rregullohen dhe, nëse është e mundur, të konsolidohen. Pas datës 19 të muajit do të paraqitet një fazë e rëndësishme ndryshimi; për ty ky kalim përkon pikërisht me një moment rishikimi të thellë të emocioneve dhe ndjenjave. Vjen kështu një rast i çmuar për të kuptuar çfarë dëshiron vërtet nga ana afektive dhe për të rivendosur ekuilibrin në raportet e zemrës. Puna sjell sukses, por jemi vetëm në fillime; bashkëpunime të rëndësishme me Luanin, Binjakët.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndjeshmëria jote është një referencë e fuqishme, por këto ditë ndërthuret me një lodhje të vështirë për t’u injoruar. Trupi dërgon sinjale të brishta që kërkojnë vëmendje, mendja kërkon hapësirë qetësie për t’u rikarikuar. Në këtë fazë është e shëndetshme të lejosh që gjërat të rrjedhin pa e detyruar dorën e fatit, duke shmangur t’i dorëzohesh impulsit për të ndërhyrë menjëherë ose për të tepruar me gjeste. Emocionet kërkojnë dëgjim: ndjenja të lindura së fundmi, të vëna në provë nga ngjarjet, kanë nevojë të kuptohen vërtet, jo vetëm të përjetohen në sipërfaqe. Ndoshta punon shumë; ndonjëherë je pikërisht ti që i kërkon partnerit më shumë mbrojtje. Të kujdesesh për dashurinë do të thotë edhe të dish të ngadalësosh dhe të vlerësosh si duhet lidhjet, pa u lënë të tërhiqesh nga mendimet ose pendesat. Po përgatitet një perspektivë e re emocionale: ndershmëria, delikatesa dhe guximi janë burimet e tua natyrore. /noa.al
