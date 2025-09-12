Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mot i kthjellët në të gjithë territorin. Parashikimi për sot
Transmetuar më 12-09-2025, 07:42

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore në lindje në orët e mesditës deri ato të pasdites.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 7 m/sek, e cila hera-herës në zonat l

