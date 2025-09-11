Si mashtroi gruaja spanjolle botën duke u shtirur si e mbjetuara e sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Nju Jork

Një nga historitë më të panjohura të sulmit terrorist të 11 shtatorit është ajo e gruas spanjolle Tania Head, e cila arriti të mashtrojë të gjithë botën për gjashtë vjet të tërë.
Sulmet ndaj kullave binjake ndodhën më 11 shtator 2001, në qytete të ndryshme në Shtetet e Bashkuara.
Një grup prej 19 terroristësh rrëmbyen katër fluturime komerciale që transportonin qindra pasagjerë dhe arritën t’i rrëzonin aeroplanët në tre vende të ndryshme.
Dy nga këto aeroplanë u përplasën në Kullat Binjake , ndërtesat më të larta në New York City, i treti u përplas në Pentagon, selinë e Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara, në Uashington, dhe i katërti përfundoi në një fushë në periferi të Pitsburgut (Pensilvani), megjithëse objektivi i tij fillestar ishte Kapitoli, selia e qeverisë amerikane.
Midis historive të panumërta që dolën nga tragjedia e 11 shtatorit, një nga më të pabesueshmet është ajo e Tania Head .
Kjo grua e paraqiti veten për vite me radhë si një e mbijetuar e sulmeve, duke mashtruar botën deri në vitin 2007, kur e vërteta u zbulua nga gazetarët.
Tania nuk e kishte përjetuar kurrë sulmin terrorist ndaj Kullave Binjake, nuk kishte ndjekur studimet në Harvard apo Stanford dhe sigurisht nuk punonte në Merrill Lynch , e cila as nuk kishte zyra në ndërtesa në ditën e sulmit.
Megjithatë, ajo vetë e përshkroi “përvojën” e saj me çdo detaj.
Fejesën e supozuar me Dave-in, momentin kur supozohet se pa sekretaren e saj të humbiste jetën, përpjekja e saj për të shpëtuar veten falë një “engjëlli mbrojtës’, dhembshurinë e saj për një burrë që po vdiste, i cili i rrëfeu dashurinë e tij dhe plagën e rëndë në dorën e saj.
Historitë e saj ishin aq bindëse saqë ajo u bë presidente e Rrjetit të të Mbijetuarve të Qendrës Botërore të Tregtisë dhe u konsiderua si një nga figurat më ikonike në komunitetin e viktimave. Vlen të përmendet se ajo kurrë nuk e shfrytëzoi financiarisht këtë pozicion dhe nuk mori pagë, dhe në fakt, ajo madje kishte dhuruar edhe paratë e saj.
Mashtrimi u zbulua nga “New York Times”, me një hetim nga David Dunlap dhe Serge Kovaleski, i cili zbuloi se Alicia jo vetëm që nuk ishte në New York ditën e sulmit, por edhe se një pjesë e madhe e jetës së saj ishte e përbërë nga gënjeshtra.
Pak më vonë, gazeta “La Vanguardia” zbuloi identitetin e saj të vërtetë.
Ajo ishte një 28-vjeçare nga Barcelona, anëtare e një familjeje të njohur biznesi katalanase, e cila madje kishte qenë në qendër të një skandali që përfshinte kartëmonedha të falsifikuara në vitin 1992.
