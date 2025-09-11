Postimi telepatik i Charlie Kirk, parashikoi 11 vite më parë vrasjen e tij

Pak çaste para se të krisma e një arme zjarri të ndryshonte gjithçka, mijëra studentë ishin mbledhur nën qiellin e kaltër të kthjellët në një kolegj idilik në Utah për të dëgjuar nga një burrë i konsideruar si yll roku në politikën konservatore të kampusit.
Ndërsa 31-vjeçari Charlie Kirk ishte ulur nën një tendë, duke debatuar me kundërshtarët politikë që merrnin radhën e tyre në një mikrofon, kishte shumë njerëz të mbledhur në lëndina brohoritën – dhe disa protestuan.
Sekonda më vonë, të gjithë po vraponin të tmerruar.
Aktivisti u godit në qafë nga një plumb, i plagosur për vdekje. Episodi u zhvillua ndërsa kamerat rrotulloheshin, disa duke treguar vrasjen me detaje të përgjakshme.
Një skenë e cila në SHBA, duket se është bërë tipike, por të cilën Kirk e parashikoi në mënyrë të frikshme 11 vjet më parë, përmes një postimi në Twitter (sot X).
“Mos vallë më qëlloi një AR-15? Kështu më duket”, shkroi ai më 23 qershor 2014, në një postim, i cili po rikthehet në viral në X, pas atentatit të 10 shtatorit.
Imazhet do të jenë të vështira për t’u harruar – veçanërisht për shumë konservatorë të rinj për të cilët Kirk mbante statusin e të famshmit. Udhëheqësi i lëvizjes së tyre, pavarësisht nga motivi përfundimtar pas vrasjes së tij, tani do të shihet si një martir për kauzën.
Kirk, në të kaluarën, kishte paralajmëruar për atë që ai e quajti kërcënimin e dhunës nga kritikët e tij – për të cilët kishte shumë, duke pasur parasysh stilin e tij provokues të konservatorizmit.
Megjithatë, ai ishte i gatshëm të udhëtonte në kampuset e kolegjeve, ku politika shpesh anon majtas, dhe të debatonte me të gjithë.
Ai ishte një avokat i të drejtave të armëve dhe vlerave konservatore, një kritik i hapur i të drejtave transgjinore dhe një mbështetës i vendosur dhe i palëkundur i Donald Trump.
Organizata e tij Turning Point US luajti një rol kyç në rritjen e pjesëmarrjes në votues që e bëri presidentin të kthehej në Shtëpinë e Bardhë këtë vit.
Tenda ku u qëllua kishte të shkruar “më vërtetoi të kundërtën”.
Ai ishte një hero për studentët e rinj konservatorë në veçanti, duke i takuar ata aty ku ishin dhe duke u ofruar atyre një lëvizje të tyren.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd