Serbia u trembet huliganëve të saj, kërkon të ndryshojë stadiumin, ja ku mund të luhet ndeshja me Shqipërinë

Beograd- Ekipi serb i futbollit pësoi një humbje të rëndë në kualifikueset për Kupën e Botës, duke humbur në shtëpi kundër Anglisë me rezultatin turpërues 5:0. Tashmë ata do të përballen me Shqipërinë në një ndeshje vendimtare në garën për vendin e dytë që rrjedhimisht sjell edhe kualifikimin për në finalet e Botërorit.
Ndeshja do të luhet pas një muaji dhe fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej në stadiumin "Rajko Mitić" në Beograd, ku u luajt edhe ndeshja e fundit kundër Anglisë. Megjithatë, Federata e Futbollit të Serbisë thotë se po shqyrtohet mundësia e ndryshimit të vendndodhjes, në mënyrë që ekipi vendas të zhvendoset në stadiumin e Leskovcit.
“Tani tjetër është vetëm pas tre javësh, të paktën atëherë fillon grumbullimi për ndeshjen më të rëndësishme në kualifikuese, për ndeshjen me Shqipërinë, e cila do të vendosë drejtpërdrejt se kush do të shkojë në playoff për Kupën e Botës, – tha sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Serbisë, Branko Radujko, për Tanjug.
Ai shton gjithashtu se dëshira e Federatës Serbe të Futbollit është që dueli me Shqipërinë të zhvillohet në Leskovc. “Po punojmë intensivisht për të marrë miratimin për ndryshimin e vendndodhjes për atë ndeshje, Leskovci është një mjedis ku kombëtarja është përgatitur gjithmonë në qetësi, ku është pritur me mbështetje të pakursyer në një atmosferë jashtëzakonisht pozitive dhe ku ka regjistruar disa rezultate shumë të rëndësishme pozitive. Kam besim se do të luajmë atje, në Leskovc – theksoi Radujko.
Stadiumi i Leskovacit i quajtur “Doçica” ka një kapacitet modest prej 8000 vendesh, krahasuar me Marakanën në Beograd që ka një kapacitet prej rreth 52.000 vendesh, ku është përcaktuar fillimisht zhvillimi i ndeshjes me Shqipërinë.
Megjithatë ngjarjet e fundit në ndeshjen ndaj Anglisë pritet të sjellin edhe dënimin e rëndë për zhvillimin e ndeshjes të paktën të rradhës pa tifozë, përveç gjobës së majme në euro. Kjo me sa duket, por edhe frika nga përsëritj e ngjarjeve të së shkuarës dhe pamundësia për të kontrolluar hooliganët e tyre edhe vetë organizatorët kërkojnë të largohen sa më shumë nga ata.
