Hodhën thasët me kanabis dhe u larguan me vrap, shpallen në kërkim tre persona në Mirditë

Policia e Mirditës, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, ka finalizuar operacionin e koduar “Green harvest”, duke goditur një rast të tentativës për shitje të lëndës narkotike Cannabis Sativa.
Gjatë aksionit të zhvilluar në aksin rrugor “Shpal–Blinisht”, u sekuestruan 5 thasë me kanabis me peshë totale 38.8 kilogramë, si dhe 2 automjete të përdorura për transportin e drogës.
Sipas Policisë, tre personat e dyshuar që po transportonin lëndën narkotike braktisën automjetet dhe u larguan duke përfituar nga errësira dhe terreni malor. Pas hetimeve, ata janë identifikuar si:
D. R., 40 vjeç, banues në Krujë;
D. R., 35 vjeç, banues në Krujë (vëllezër);
M. Sh., 27 vjeç, banues në Fushë Arrëz, Pukë.
Të tre janë shpallur në kërkim, pasi dyshohet se siguronin lëndë narkotike me qëllim shpërndarjen e saj në sasi të vogla në qytet.
Materialet i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme në kuadër të akuzës për “Prodhim dhe shitje narkotikësh”, kryer në bashkëpunim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd